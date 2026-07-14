W skrócie W Demokratycznej Republice Konga w ciągu dwóch miesięcy potwierdzono prawie dwa tysiące przypadków eboli i zmarło ponad 700 osób.

Według dyrektora ds. sytuacji nadzwyczajnych WHO liczba faktycznych zachorowań jest co najmniej dwa do czterech razy większa niż oficjalnie wykazane przypadki.

Najwięcej zakażeń wywołuje szczep Bundibugyo, a przypadki wystąpiły w pięciu prowincjach Konga oraz sąsiedniej Ugandzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według najnowszych oficjalnych danych od czasu wykrycia pierwszego przypadku w Demokratycznej Republice Konga dwa miesiące temu na ebolę zachorowało niemal dwa tysiące osób, a ponad 700 zmarło.

W ocenie Chikwe Ihekweazu, dyrektora ds. sytuacji nadzwyczajnych w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dane te są jednak znacznie zaniżone. - Skala epidemii jest co najmniej dwa do czterech razy większa od oficjalnej liczby wykrytych przypadków - powiedział.

Epidemia eboli w Kongo. "Co najmniej dwa do czterech razy więcej"

- Mamy obecnie do czynienia z trzecią co do wielkości epidemią wirusa ebola w historii. Od początku odnotowaliśmy najszybszy wzrost zachorowań w ciągu jednego miesiąca spośród wszystkich dotychczasowych fali tej choroby - wskazał Ihekweazu.

Epidemia została wywoływana przez rzadki szczep Bundibugyo, na który wciąż nie ma opatentowanej skutecznej szczepionki. Do tej pory przypadki zachorowań odnotowano w pięciu prowincjach Kongo i w sąsiedniej Ugandzie.

W ostatnich dniach liczba zgłaszanych przypadków zakażeń gwałtownie wzrosła. - Kilka dni temu odnotowaliśmy ponad 80 potwierdzonych przypadków w ciągu jednego dnia - poinformował Ihekweazu.

Jak stwierdził urzędnik WHO, wiele nowo zgłoszonych zachorowań dotyczy osób, które "zmarły we własnych społecznościach, nie dotarły do placówki służby zdrowia i nie otrzymały opieki". - To być może najbardziej niepokojące z ostatnich odkryć - podkreślił.

Kongo zmaga się z epidemią eboli. Rośnie liczba zgonów

Mimo to w ocenie specjalisty obecny wzrost zgłoszeń jest "dobrą wiadomością", ponieważ świadczy o tym, że mniejsza się liczba przypadków umyka uwadze służb. - Możliwości leczenia przekraczają obecnie 700 łóżek i z każdym tygodniem liczba ta stale rośnie - wskazał.

Ebola to rzadka, ale ciężka i często śmiertelna choroba zakaźna. Przeniesienie wirusa następuje przez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami osoby zakażonej. Chory staje się zakaźny dopiero po wystąpieniu objawów.

Źródło: AFP





Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'' o aspiracjach Ukrainy do Unii Europejskiej: W Europie chyba nie można kraść Polsat News