W skrócie Francja doświadczyła najgorętszej wiosny w historii pomiarów, a Norwegia także odnotowała rekordowo wysokie temperatury dla tej pory roku.

Pod koniec maja we Francji upały trwały przez 8 dni z rzędu, a miejscami temperatury były o prawie 15 stopni wyższe niż zwykle.

W Norwegii średnie temperatury wiosną były o 2,1 stopnia wyższe od normy wieloletniej.

W swej historii Francuzi notowali już upały w maju - tak było w 1947, 1953, 1992, 2005, 2017 i 2022 roku. Nigdy jednak w maju nie było tak gorąco, jak w tym roku. Pod koniec miesiąca upał opanował większość kraju.

Przez ponad sto lat nie było takiej wiosny. Masa rekordów

We wtorek Meteo France podkreśla, że Francja zmagała sią z najgorętszą wiosną "od kiedy zaczęto prowadzić zapisy w 1900 roku" - poinformowała agencja AFP.

"Ze średnią temperaturą na poziomie 13,8 st. C wiosna 2026 roku jest najgorętszą, jaką kiedykolwiek zanotowano [we Francji- red.]" - napisali eksperci Meteo France w komentarzu do podsumowania okresu od marca do maja.

W drugiej połowie Maja przez Francję przeszła fala upałów. Miejscami zanotowano prawie 38 stopni Celsjusza Meteo France materiał zewnętrzny

Ukoronowaniem tego trendu okazała się fala potężnych upałów, która w drugiej połowie maja zalała nie tylko Francję, lecz także inne kraje Europy zachodniej i południowej.

Upały zanotowano między 21 a 30 maja. O tej porze roku nigdy wcześniej nie notowano tak wysokich temperatur, padło wiele miesięcznych rekordów ciepła. Miejscami było o prawie 15 stopni cieplej niż zwykle o tej porze roku.

"Upał dotknął cały kraj jednocześnie i nieustannie, przez 8 kolejnych dni" - podkreśla Meteo France.

Najgorętszym z tych dni był wtorek 26 maja, kiedy to w całej Francji średnia temperatura wyniosła 24,9 st. C. Z kolei 28 maja w Angoulême-La Couronne w departamencie Charente było 37,8 st. C. Niemal tak samo gorąco było w Narbonne i w Perpignan (odpowiednio: 37,6 i 37,4 st. C). Nigdy wcześniej w maju nie notowano we Francji takich wartości.

Dotychczasowe majowe rekordy ciepła, przeważnie z 2022 i 2017 roku, zostały miejscami przekroczone o kilka stopni, do tego przez kilka dni z rzędu.

Nie tylko na zachodzie Europy było goręcej niż zwykle. Wiosna okazała się również wyjątkowa daleko na północy kontynentu.

Bez upałów, ale też najcieplej w historii. Zmiany na północy Europy

Tak jak Francuzi, również Norwegowie notują najgorętszą wiosnę w historii zapisów (tam trwają one od 1901 roku). W skandynawskim kraju średnie temperatury były o 2,1 st. C wyższe od normy wieloletniej - podał we wtorek Norweski Instytut Meteorologiczny (NMI).

Na północy Europy nie pojawiły się fale upałów, tak jak na zachodzie Starego Kontynentu, jednak i tak temperatury były wyższe od średniej również w marcu i kwietniu.

Do tej pory w Norwegii najcieplejszą wiosną była ta z 2024 roku, kiedy temperatury przewyższały średnią wieloletnią o 1,8 st. C. Druga pod tym względem była wiosna ubiegłego roku.

Teraz było zdecydowanie cieplej niż w ostatnich latach. W archipelagu Svalbard, leżącym niedaleko Koła Podbiegunowego, w kwietniu miejscami było o 5 do 6 stopni Celsjusza więcej niż zwykle o tej porze roku.

Źródło: AFP, Meteo France

