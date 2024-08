Według danych udostępnionych AFP przez Obserwatorium Narodowe w Atenach średnia temperatur w lipcu w latach 1960-2024 wzrosła o 2,5 st. C. Do tej pory najcieplejszym od 1960 roku był lipiec 2012 r. Ubiegły miesiąc okazał się jednak cieplejszy o 0,3 st. C. od poprzedniego z rekordową temperaturą.

