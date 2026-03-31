Wilk zaatakował kobietę w centrum miasta. Pierwszy taki przypadek od lat

W skrócie Wilk zaatakował kobietę w strefie handlowej na dworcu kolejowym Altona w Hamburgu.

Zwierzę zostało wyłowione przez służby z jeziora Binnenalster i przewiezione do specjalnego ośrodka na obrzeżach miasta.

Jest to pierwszy znany przypadek ataku dzikiego wilka na człowieka w Niemczech od 1998 roku.

W ubiegłym tygodniu w Niemczech wprowadzono przepisy ułatwiające odstrzał wilków atakujących zwierzęta gospodarskie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w strefie handlowej na dworcu kolejowym Altona, położonym na zachód od centrum miasta.

Kobieta trafiła do szpitala, ale jej stan zdrowia jest nieznany. Policja nie ujawnia również szczegółów dotyczących odniesionych przez pokrzywdzoną obrażeń ani okoliczności ataku - podaje agencja dpa.

Niemcy. Atak wilka na kobietę na zatłoczonym dworcu kolejowym

Jeszcze tego samego dnia wieczorem służby odpowiedziały na liczne zgłoszenia o obecności wilka w centrum Hamburga. Funkcjonariusze wyłowili zwierzę z jeziora Binnenalster.

Według lokalnych mediów wilk został następnie przewieziony do specjalnego ośrodka na obrzeżach miasta. Jak wskazują władze, najprawdopodobniej chodzi o to samo zwierzę, które w ubiegły weekend widziano w dzielnicy Blankenese na obrzeżach Hamburga.

Eksperci oceniają, że był to młody wilk szukający nowego terytorium, który przypadkowo trafił do miasta. Władze regionu podkreślają, że wilki zwykle unikają kontaktu z ludźmi i psami, a miejskie środowisko jest dla nich bardzo stresujące.

Niemiecka Federalna Agencja Ochrony Przyrody poinformowała, że to pierwszy znany przypadek ataku dzikiego wilka na człowieka od czasu powrotu tych zwierząt do Niemiec w 1998 roku, po około 150 latach nieobecności.

Wilki coraz większym problemem dla rolników

Choć ataki na ludzi należą do rzadkości, wilki od lat stanowią rosnące wyzwanie dla rolników w całej Europie, szczególnie ze względu na ataki na zwierzęta hodowlane.

W ubiegłym roku Parlament Europejski obniżył status ochrony wilka ze "ściśle chronionego" na "chroniony" w celu dania państwom członkowskim "większej elastyczności w zarządzaniu populacjami wilków".

Według danych Komisji Europejskiej w Europie żyje ponad 20 tys. wilków, a ich populacje i zasięgi rosną.

Z kolei w ubiegłym tygodniu niemiecki parlament ostatecznie przyjął przepisy, które ułatwiają odstrzał wilków atakujących lub raniących zwierzęta gospodarskie.

Źródła: Independent, Interia, europarl.europa.eu

