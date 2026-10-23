W skrócie W stolicy Kenii, Nairobi, doszło do zawalenia się budynku mieszkalnego, który wciąż znajdował się w fazie budowy.

Służby ratunkowe potwierdziły uratowanie jednej kobiety, jednak ekspertka z Instytutu Inżynierii i Technologii ostrzega, że pod gruzami wciąż może znajdować się wiele osób.

Gubernator Nairobi Johnson Sakaja przekazał, że zawalony budynek nie posiadał pozwolenia na użytkowanie, a świadkowie zgłaszali wcześniej niepokojące pęknięcia ścian.

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Budynek, którego wysokość szacuje się na około 18 pięter, runął w piątek w dzielnicy biznesowo-mieszkalnej Eastleigh w Nairobi.

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Kenia. W Nairobi zawalił się wieżowiec

Jak podaje AFP, ekipa poszukiwawczo-ratownicza miała trudności z dotarciem na miejsce ze względu na gęstą zabudowę otaczającą zawalony wieżowiec. Policja poinformowała, że jedną kobietę udało się uratować.

- Pod gruzami uwięzionych jest wiele osób - przekazała Bibiye Mahmoud, prezeska kenijskiego Instytutu Inżynierii i Technologii. Wskazała również na kwestie dotyczące potencjalnej przyczyny katastrofy, związane z prowadzeniem prac budowlanych bez zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

- Wykonawcy i inżynierowie powinni zapewnić, by prace były nadzorowane przez profesjonalistów. Jednak w większości przypadków tak nie jest. Dlatego właśnie mamy do czynienia z takimi katastrofami. Brakuje odpowiedzialności - mówiła Mahmoud w rozmowie z AFP.

Katastrofy można było uniknąć? "Zauważono niepokojące oznaki"

Głos zabrał również gubernator Nairobi Johnson Sakaja. - Naszym priorytetem jest ratowanie życia - powiedział. Skomentował także wspomniane przez Mahmoud kwestie bezpieczeństwa. - Ten budynek nie posiada pozwolenia na użytkowanie. Mogło to potencjalnie kosztować życie wielu osób - wskazał Sakaja.

Z kolei John Ogallo, wiceprezes Instytutu Inżynierów Kenii, otwiera się w nowym oknie, poinformował, że pojawiały się sygnały świadczące o tym, że może dojść do katastrofy budowlanej.

- Ludzie tutaj mówią, że przed zawaleniem się budynku zauważono niepokojące oznaki takie jak pęknięcia - ujawnił. Jak dodał, "jeśli buduje się z niewłaściwych materiałów, powstaje bomba zegarowa".

Z doniesień lokalnych mediów wynika, że tuż po zawaleniu się budynku dochodziło do grabieży. Obecna na miejscu agencja AFP zaświadczyła, że policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć tłumy gromadzące się w pobliżu miejsca zdarzenia.

Źródło: AFP



