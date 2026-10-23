Wieżowiec runął, potężna chmura pyłu. "Wiele osób uwięzionych pod gruzami"

Maria Literacka

Maria Literacka

Aktualizacja

W stolicy Kenii zawalił się wielopiętrowy budynek mieszkalny. Prace budowlane nad wieżowcem były w trakcie realizacji. Spod gruzów udało się uratować jedną kobietę, jednak służby przypuszczają, że uwięzionych osób jest więcej. Jak czytamy, wcześniej miały pojawić się "niepokojące oznaki", że może dojść do katastrofy. W sieci pojawiło się nagranie ukazujące moment zawalenia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zawalony wieżowiec w budowie w Nairobi, Kenia.
Kenia. W Nairobi zawalił się wieżowiec mieszkalny będący w budowieTONY KARUMBA/AFP, X/NEXTA materiał zewnętrzny

W skrócie

  • W stolicy Kenii, Nairobi, doszło do zawalenia się budynku mieszkalnego, który wciąż znajdował się w fazie budowy.
  • Służby ratunkowe potwierdziły uratowanie jednej kobiety, jednak ekspertka z Instytutu Inżynierii i Technologii ostrzega, że pod gruzami wciąż może znajdować się wiele osób.
  • Gubernator Nairobi Johnson Sakaja przekazał, że zawalony budynek nie posiadał pozwolenia na użytkowanie, a świadkowie zgłaszali wcześniej niepokojące pęknięcia ścian.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Budynek, którego wysokość szacuje się na około 18 pięter, runął w piątek w dzielnicy biznesowo-mieszkalnej Eastleigh w Nairobi.

Kenia. W Nairobi zawalił się wieżowiec

Jak podaje AFP, ekipa poszukiwawczo-ratownicza miała trudności z dotarciem na miejsce ze względu na gęstą zabudowę otaczającą zawalony wieżowiec. Policja poinformowała, że jedną kobietę udało się uratować.

- Pod gruzami uwięzionych jest wiele osób - przekazała Bibiye Mahmoud, prezeska kenijskiego Instytutu Inżynierii i Technologii. Wskazała również na kwestie dotyczące potencjalnej przyczyny katastrofy, związane z prowadzeniem prac budowlanych bez zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Zobacz również:

Stambuł: Zawaliły się trzy kondygnacje budynku. Są ofiary
Świat

Katastrofa budowlana w Stambule. Są ofiary śmiertelne

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

- Wykonawcy i inżynierowie powinni zapewnić, by prace były nadzorowane przez profesjonalistów. Jednak w większości przypadków tak nie jest. Dlatego właśnie mamy do czynienia z takimi katastrofami. Brakuje odpowiedzialności - mówiła Mahmoud w rozmowie z AFP.

Katastrofy można było uniknąć? "Zauważono niepokojące oznaki"

Głos zabrał również gubernator Nairobi Johnson Sakaja. - Naszym priorytetem jest ratowanie życia - powiedział. Skomentował także wspomniane przez Mahmoud kwestie bezpieczeństwa. - Ten budynek nie posiada pozwolenia na użytkowanie. Mogło to potencjalnie kosztować życie wielu osób - wskazał Sakaja.

Z kolei John Ogallo, wiceprezes Instytutu Inżynierów Kenii, otwiera się w nowym oknie, poinformował, że pojawiały się sygnały świadczące o tym, że może dojść do katastrofy budowlanej.

Zobacz również:

Incydent na francuskim uniwersytecie. Zdjęcie ilustracyjne
Świat

"Studenci uciekali w panice". Runął szklany sufit w paryskiej uczelni

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

- Ludzie tutaj mówią, że przed zawaleniem się budynku zauważono niepokojące oznaki takie jak pęknięcia - ujawnił. Jak dodał, "jeśli buduje się z niewłaściwych materiałów, powstaje bomba zegarowa".

Z doniesień lokalnych mediów wynika, że tuż po zawaleniu się budynku dochodziło do grabieży. Obecna na miejscu agencja AFP zaświadczyła, że policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć tłumy gromadzące się w pobliżu miejsca zdarzenia.

Źródło: AFP

Zobacz również:

Dramat na pokładzie samolotu Flydubai lecącego do Tel Awiwu
Świat

Ranny pilot uratował samolot do Tel Awiwu przed katastrofą. Media huczą o jednym

Karol Płatek
Karol Płatek


"Polityczny WF": Nawrocki o wyborcach Brauna. Jaki plan ma prezydent?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze