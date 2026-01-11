W skrócie Wenezuela uwolniła 22 więźniów politycznych, ale wciąż przetrzymuje ponad 800, w tym obywatela Polski z paszportem ukraińskim.

USA poprzez nacisk wywarły presję na reżim w Caracas w celu uwolnienia więźniów, co spotkało się z przychylną reakcją Donalda Trumpa.

Opozycja i organizacje praw człowieka krytykują powolne tempo zwalniania więźniów oraz brak przejrzystości ze strony władz Wenezueli.

Jak wynika z danych organizacji praw człowieka Foro Penal, cytowanych w sobotę przez niezależny dziennik "El Nacional", osoba ta poza polskim paszportem posiada też obywatelstwo Ukrainy.

Wśród 811 więźniów politycznych jest 172 wojskowych oraz 104 kobiety. Najliczniejsze grono wśród obcokrajowców osadzonych z powodów politycznych w zakładach karnych stanowią Hiszpanie posiadający wenezuelskie paszporty. Jest ich łącznie 17.

Więźniowie polityczni wciąż przetrzymywani w Wenezueli. Uwolniono 22 osoby

Foro Penal oraz inne organizacje pozarządowe po amerykańskim ataku na Wenezuelę wysunęły wobec reżimu w Caracas żądanie uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

Przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez zapowiedział w czwartek zwolnienie "znacznej liczby" więźniów, w tym Wenezuelczyków i cudzoziemców. Określił tę decyzję jako "jednostronny gest pokojowy".

W sobotę opozycyjny blok Jednolita Platforma Demokratyczna (PUD) przekazał, że po ataku wojsk USA 3 stycznia na Wenezuelę i aresztowaniu prezydenta tego kraju, Nicolasa Maduro, reżim w Caracas uwolnił łącznie 22 osoby.

Trump zadowolony z ruchu Wenezueli. "Mam nadzieję, że więźniowie zapamiętają"

Edmundo Gonzalez, kandydat opozycji w ostatnich wyborach prezydenckich uznawany przez USA i inne państwa za ich prawowitego zwycięzcę, skrytykował w sobotę opieszałość działań wenezuelskich władz.

"48 godzin temu ogłoszono uwolnienie więźniów politycznych. Dziś rzeczywistość jest inna. Nie zrealizowano nawet 1 proc. zapowiedzianych zwolnień. Tymczasem rodziny wciąż czekają. Bez jasnych informacji. Bez list. Bez pewności" - napisał Gonzalez na X.

Z kolei prezydent USA Donald Trump z zadowoleniem przyjął rozpoczęcie przez władze Wenezueli uwalniania więźniów politycznych. "Wenezuela rozpoczęła proces, w duży sposób, uwalniania swoich więźniów politycznych. Dziękuję! Mam nadzieję, że ci więźniowie zapamiętają, jakie mieli szczęście, że Stany Zjednoczone przyszły i zrobiły to, co trzeba" - napisał Trump w sobotę na platformie Truth Social.

W piątek amerykański przywódca potwierdził, że władze w Caracas zgodziły się to zrobić pod naciskiem USA.

