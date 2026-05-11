Wieźli go do centrum rekrutacyjnego, wtedy wyciągnął nóż. Dramat w Ukrainie

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Aktualizacja

Dramatyczne sceny rozegrały się w obwodzie odeskim w Ukrainie. Mężczyzna zaatakował nożem dwóch żołnierzy podczas eskorty do lokalnego centrum rekrutacyjnego. Napastnik był poszukiwany w związku z naruszeniem zasad poboru. Wojskowi w stanie krytycznym trafili do szpitala.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Trzecg ukraińskich żołnierzy w pełnym ekwipunku idzie przez zielone pole, zdjęcie ilustracyjne.
Mężczyzna zaatakował nożem dwóch ukraińskich żołnierzy / zdjęcie ilustracyjneFLORENT VERGNESEast News

W skrócie

  • W miejscowości Bajbuzówka w obwodzie odeskim mężczyzna ranił nożem dwóch żołnierzy.
  • Do ataku doszło, gdy funkcjonariusze eskortowali zatrzymanego do Terytorialnego Centrum Kompletowania i Wsparcia Społecznego. Mężczyzna był poszukiwany za naruszenie zasad ewidencji wojskowej.
  • Służby zapowiadają domaganie się najwyższego wymiaru kary dla sprawcy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do ataku doszło w niedzielę w miejscowości Bajbuzówka w rejonie podolskim.

Członkowie zespołu Terytorialnego Centrum Kompletowania i Wsparcia Społecznego (TCR) - odpowiednik polskiego WKU - wraz z funkcjonariuszami policji zatrzymali mężczyznę do rutynowej kontroli dokumentów ewidencji wojskowej.

Po sprawdzeniu danych w systemie okazało się, że obywatel był poszukiwany w związku
z "naruszeniem zasad ewidencji wojskowej".

Ukraina. Atak nożem podczas eskorty do centrum rekrutacyjnego

Funkcjonariusze podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do Terytorialnego Centrum Kompletowania i Wsparcia Społecznego (TCR) w celu sporządzenia niezbędnej dokumentacji. To właśnie podczas eskorty sprawca wyciągnął nóż i dokonał brutalnego ataku na członków grupy.

Napastnik zadał liczne rany kłute dwóm żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy. Obaj poszkodowani zostali natychmiast hospitalizowani. Ich stan lekarze określają jako krytyczny.

Zobacz również:

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski
Wojna w Ukrainie

Agresywnie wymuszali łapówkę. Ukraińscy wojskowi zatrzymani

Michał Blus
Michał Blus

Atak na ukraińskich żołnierzy. "Bezpośredni cios w zdolność obronną państwa"

W sprawie zostało wszczęte śledztwo we współpracy z Odeskim Okręgiem Wojskowym oraz Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Służby zapowiadają, że będą domagać się najwyższego możliwego wymiaru kary dla sprawcy.

W oficjalnym komunikacie odeskiego TCR podkreślono, że "żadne okoliczności nie mogą usprawiedliwiać tak ciężkiego przestępstwa przeciwko żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy".

"Takie przejawy agresji stanowią bezpośredni cios w zdolności obronnej państwa i bezpieczeństwa społeczeństwa" - dodano.

"Każdy atak na przedstawicieli Sił Obronnych spotka się z odpowiednią reakcją. Porządek publiczny i nietykalność żołnierzy podczas wykonywania obowiązków to granica, której nikt nie ma prawa przekraczać" - podkreślono w komunikacie.

Źródło: Ukrainska Prawda

Zobacz również:

Rosjanie chcieli przeprowadzić zamach. Pomógł im Ukrainiec (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Liczył na łatwy zarobek, mógł doprowadzić do masakry w Odessie. Akcja służb

Alicja Krause
Alicja Krause
"Premier działa w interesie Niemiec". Spór o amerykańskich żołnierzy w PolscePolsat NewsPolsat News

Najnowsze