Wietnam: Pożar baru karaoke. Kilkanaście osób zginęło

Co najmniej 12 osób nie żyje, a kilkadziesiąt innych zostało rannych w pożarze baru karaoke. Ogień pojawił się we wtorek wieczorem w mieście Thuan An w południowym Wietnamie. Stan 11 poszkodowanych ocenia się jako ciężki. W sumie do szpitali trafiło około 40 poszkodowanych.

Zdjęcie Akcja ratunkowa po wybuchu pożaru w barze karaoke / STR / AFP / East News