W skrócie Przed siedzibami firm na Litwie i w Czechach, które dozbrajają Ukrainę, ustawiono wieńce pogrzebowe z czarno-białymi zdjęciami dyrektorów.

Litewska policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który podejrzewany jest o dostarczenie wieńców na zlecenie obywatela Białorusi. Podobny incydent miał miejsce w czeskiej firmie zbrojeniowej.

Litewskie władze zwiększyły środki bezpieczeństwa w kluczowych obiektach infrastrukturalnych i są w stanie pełnej mobilizacji.

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Media społecznościowe obiegły zdjęcia wieńców pogrzebowych. Wiązanki kwiatów pojawiły się przed siedzibami firm zbrojeniowych w Czechach i na Litwie.

Do wieńców dołączono czarno-białe fotografie dyrektorów przedsiębiorstw. Jednym z nich jest Tomas Milasauskas, zarządzający wileńską firmą RSI Europe. Spółka specjalizuje się w produkcji dronów. Ze sprzętu korzysta m.in. ukraińska armia.

- To typowe zastraszanie, prowokacja, typowe metody Rosjan. Nasza reakcja jest całkowicie normalna - kontynuujemy pracę, nie reagujemy i nie rozpraszamy się, ponieważ ich celem jest odwrócenie naszej uwagi i skierowanie jej tam, gdzie nie powinna - ogłosił Milasauskas.

Litwa. Ukrainiec w rękach służb, "mógł zostać wynajęty"

Litewska policja ustaliła tożsamość potencjalnego sprawcy incydentu. To obywatel Ukrainy. Mężczyzna został zatrzymany. "Przypuszcza się, że mógł zostać wynajęty przez obywatela Białorusi do dostarczania wieńców" - informuje portal Delfi.

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Podobna sytuacja rozegrała się w Czechach. Wieńce pojawiły się przed siedzibą spółki zbrojeniowej CSG. Zdjęcie jednego z dyrektorów, Davida Chury, umieszczono w centralnej części kompozycji.

CSG produkuje sprzęt wojskowy i amunicję dla walczącej Ukrainy. Służby badają, czy istnieje związek między incydentami. W mediach społecznościowych pod fotografiami wieńców część użytkowników powielała kremlowską propagandę. Wskazywano, że NATO prowadzi wojnę z Rosją za pośrednictwem Ukrainy, a europejskie koncerny zbrojeniowe czerpią z tego korzyści finansowe.

Litwa gotowa na prowokacje Rosji. Panuje pełna mobilizacja

Po stronie litewskiej panuje pełna mobilizacja. - To prawdopodobnie dopiero początek. Ostrzeżenia są poważne, dlatego musimy zachować szczególną czujność - zakomunikował przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych Remigijus Motuzas.

Polityk przypomniał, że w kluczowych obiektach infrastrukturalnych na Litwie zaostrzono środki bezpieczeństwa.

Źródło: LNK Žinios, Delfi



