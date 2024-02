Jest decyzja w Dzień Świstaka. Słynny świstak Phil nie zobaczył swojego cienia. Zgodnie z tradycją oznacza to, że zima w tym roku skończy się wcześniej. W miasteczku Punxsutawney tłumy ludzi wysłuchały werdyktu zwierzęcia. Phil nie jest jednak jedyny. W Las Vegas prognozę przygotowuje żółw, a w Portland od niedawna zajmuje się tym bóbr. Własnego świstaka ma z kolei Ukraina. Tymko III przepowiedział nie tylko nadejście wiosny, ale zdradził też, co jest potrzebne do zwycięstwa w wojnie z Rosją.