"Wielu ludzi jest głodnych". Papież Leon XIV przypomniał pytanie Jezusa

Jakub Pogorzelski

Trzeciego dnia pielgrzymki papieża do Kamerunu Leon XIV odprawił mszę w Duali. Podczas homilii podkreślił, że aktualne jest pytanie, które zadał Jezus, widząc, jak mało jest jedzenia dla zgromadzonego tłumu. Głowa Kościoła katolickiego wskazała również, że ludzie są "złaknieni pokoju, wolności i sprawiedliwości".

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Papież Leon XIV odprawiający mszę świętą w Duali w Kamerunie.
Papież Leon XIV mówił w Kamerunie, że ludzie "są złaknieni pokoju, wolności i sprawiedliwości"Andrew Medichini/Associated Press/East News

W skrócie

  • Leon XIV podczas pielgrzymki w Kamerunie odprawił mszę w Duali z udziałem około 600 tysięcy osób.
  • W homilii papież podkreślił aktualność pytania Jezusa dotyczącego radzenia sobie z głodem i potrzebami ludzi oraz zaznaczył, że ludzie są złaknieni pokoju, wolności i sprawiedliwości.
  • Papież zaapelował, by nie ulegać zwątpieniu, odrzucać nadużycia i przemoc oraz podkreślił wartość wiary, rodziny, gościnności i pracy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W mszy, którą Leon XIV odprawił w trzecim dniu wizyty w Kamerunie uczestniczyło ok. 600 tysięcy osób.

W mieście liczącym 4 mln mieszkańców papież objechał w papamobile stadion wśród okrzyków, tradycyjnych rytmów, śpiewów i tańców. Nad bezpieczeństwem czuwało m.in. wojsko.

"Wielu ludzi jest głodnych". Leon XIV podczas mszy w Kamerunie

W homilii wygłoszonej w czasie mszy Leon XIV podkreślił, że aktualne jest pytanie, które zadał Jezus widząc, jak mało jest jedzenia dla zgromadzonego tłumu.

- Obserwując tę dysproporcję, Jezus pyta nas dzisiaj, tak jak wtedy pytał swoich uczniów: jak radzicie sobie z tym problemem? Widzicie, jak wielu ludzi jest głodnych, przytłoczonych zmęczeniem. Co z tym czynicie? - mówił papież.

- To pytanie skierowane jest do każdego z nas: do ojców i matek, którzy troszczą się o swoje rodziny. Jest skierowane do pasterzy Kościoła, którzy czuwają nad owczarnią Pańską. Jest skierowane do tych, którzy ponoszą odpowiedzialność społeczną i polityczną za troskę o lud i jego dobro - podkreślił.

- Chrystus kieruje to pytanie do możnych i słabych, do bogatych i ubogich, do młodych i starszych, ponieważ wszyscy w równym stopniu odczuwamy głód - dodał.

Papież wezwał do solidarności i przebaczenia. "Ludzie są złaknieni"

Leon XIV zaznaczył, że w opisie z Ewangelii o rozmnożeniu chleba i ryb pokarm "nie jest racjonowany z powodu sytuacji kryzysowej, nie jest kradziony w wyniku sporów, nie jest marnowany przez ludzi tuczących się na oczach innych osób, które nie mają nic do jedzenia".

Papież mówił również, że ludzie są złaknieni pokoju, wolności i sprawiedliwości, a "każdy gest solidarności i przebaczenia, każda inicjatywa dobra jest kawałkiem chleba dla ludzkości potrzebującej troski".

Podkreślił, zwracając się do wiernych, że również w urodzajnym Kamerunie "wielu doświadcza biedy, zarówno materialnej, jak i duchowej".

Zobacz również:

Papież Leon XIV
Świat

Fałszywy alarm bombowy w okolicy Chicago. Dotyczył domu brata Leona XIV

Marta Stępień
Marta Stępień

- Nie ulegajcie zwątpieniu i zniechęceniu; odrzućcie wszelkie formy nadużyć i przemocy, które zwodzą obietnicami łatwych zysków, ale zatwardzają serce i czynią je nieczułym. Nie zapominajcie, że wasz naród jest jeszcze bogatszy niż ta ziemia, ponieważ jego skarbem są wartości: wiara, rodzina, gościnność i praca - wezwał Leon XIV.

- Bądźcie więc twórcami przyszłości, podążając za powołaniem, którym Bóg obdarza każdego. Nie dawajcie się również kupić pokusom, które marnotrawią energię i nie służą postępowi społeczeństwa - dodał.

Papież wyjaśnił, że głoszenie wiary oznacza "kreślenie znaków sprawiedliwości na cierpiącej i uciskanej ziemi, znaków pokoju pośród rywalizacji i korupcji".

Zobacz również:

Papież otrzymał list od polskiego duchownego. Kard. Stanisław Dziwisz wsparł Leona XIV
Polska

Kard. Dziwisz reaguje na działania Trumpa. Napisał list do papieża

Artur Pokorski
Artur Pokorski
"Słusznie budzi niepokój". Kontrowersje wokół nominacji prezydentaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze