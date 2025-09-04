Jest wyrok w sprawie spóźnionego wdrożenia przez Polskę unijnej dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

W czwartek w Luksemburgu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że "Polska musi zapłacić 8,3 mln euro kary za spóźnione wdrożenie dyrektywy".

Wyrok TSUE. Polska zapłaci za dyrektywę o prawach autorskich

Sprawa sięga 2021 roku. Nowe prawu UE miało zostać wdrożone przez nasz kraj do czerwca. Polska przyjęła je jednak dopiero w 2024 roku.

Dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym z 2019 r. zmienia zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Państwa UE miały czas na jej implementację do 2021 r. KE wszczęła postępowanie wobec Polski w związku z niewdrożeniem jej zapisów, a Polska zaskarżyła art. 17 dyrektywy do TSUE; ten jednak odrzucił w 2022 r. polską skargę.

Jeszcze w czasie rozpatrywania skargi KE przez TSUE Polska wdrożyła zapisy dyrektywy, co następnie Komisja uznała za pełną transpozycję. Nie wycofała jednak swojej skargi z TSUE o nałożenie kary.

Polska tłumaczyła się przed TSUE koniecznością przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji publicznych oraz trudnościami wywołanymi pandemią Covid-19. TSUE odrzucił jednak te argumenty w wydanym w czwartek wyroku.

Wyrok TSUE. Sprawa Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

Wcześniej w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie prejudycjalnej Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Chodzi o sprawę Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Sąd zwrócił się do TSUE z pytaniem o to, czy skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, który uchylił prawomocny wyrok sądu powszechnego, spełnia wymogi sądu w rozumieniu prawa UE, a jeżeli nie, to czy sąd powszechny, którego wyrok został uchylony, może uznać takie orzeczenie SN za niebyłe i je pominąć.

"Sąd krajowy nie może pominąć faktu, że TSUE odmówił statusu sądu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych polskiego Sądu Najwyższego" - czytamy w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

