W skrócie Dwóch Polaków w wieku 28 i 27 lat, którzy utknęli na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu, zostało odnalezionych przez ratowników po długiej akcji ratunkowej.

Słowacka Górska Służba Ratownicza poinformowała, że wspinacze nie byli odpowiednio przygotowani technicznie, sprzętowo ani organizacyjnie do wyprawy i napotkali trudne warunki pogodowe.

Po odnalezieniu poszkodowani nie wymagali pomocy medycznej, a po ogrzaniu i wyposażeniu w suche ubrania zostali sprowadzeni pod ścianę oraz odprowadzeni do schroniska i stacji HZS.

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Jak wskazała w opublikowanym komunikacie Słowacka Górska Służba Ratownicza (HZS), Polacy w wieku 28 i 27 lat zwrócili się o pomoc w godzinach nocnych 4 lipca.

Mężczyźni znajdowali się na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu, gdzie utknęli na odsłoniętym terenie na wysokości około 2400 m n.p.m., poza drogą wspinaczkową, gdyż nie udało im się zjechać na dół.

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"Nie byli dobrze wyposażeni technicznie ani sprzętowo, nie mieli wystarczającego przygotowania do poruszania się w tym terenie, nie mieli też wystarczająco przestudiowanych dróg do zejścia ani wystarczającego doświadczenia. Ich wejście nie zostało również dobrze zaplanowane czasowo, a sytuację wspinaczy utrudniały ciemności, mgła i słabe światło latarek czołowych" - wskazali słowaccy ratownicy.

Akcję ratunkową na początku podjęli ratownicy przemieszczający się pieszo, a następnie służby państwowe. W gotowości pozostawał także śmigłowiec polskiego GOPR wraz z załogą.

Z powodu warunków atmosferycznych próbę ewakuacji drogą powietrzną podjęto nad ranem, jednak bezskutecznie - z powodu zachmurzenia i mgły śmigłowiec musiał wrócić do bazy.

"Naziemna akcja ratunkowa trwała w trudnych warunkach przez cały następny dzień. Podczas krótkotrwałej poprawy warunków śmigłowiec zdołał przetransportować do doliny kolejnych czterech ratowników HZS, którzy dołączyli do grupy, która już zbliżała się do zaginionych" - relacjonowano na stronie HZS.

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15 ratowników z powodu "skrajnie niesprzyjających warunków" dotarło do poszukiwanych dopiero wieczorem następnego dnia.

Polacy "byli przemoczeni, wyziębieni i wyczerpani. Po ogrzaniu ich oraz zapewnieniu suchej i ciepłej odzieży ratownicy górscy przy pomocy lin opuścili ich pod ścianę, skąd eskortowali do schroniska i stacji HZS w Śląskim Domu, a następnie przewieźli do Starego Smokowca".

Odnalezieni wspinacze nie odnieśli obrażeń i nie potrzebowali dalszej opieki medycznej, po zakończonej akcji kontynuowali podróż o własnych siłach.





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