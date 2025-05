Szef Pentagonu domaga się restrukturyzacji formacji śmigłowców szturmowych i uzupełnienie ich "niedrogimi rojami dronów zdolnymi do przytłoczenia przeciwników". Jak powiedział dziennikarzom Alex Miller, główny oficer technologiczny w sztabie dowódcy US Army, oznacza to pozbycie się przez USA m.in. starszych wersji śmigłowców Apache AH-64D. Jak zaznacza Breaking Defense, nie jest jasne, czy zostaną one zastąpione najnowszą wersją AH-64E. 96 tych najnowszych maszyn zamówiła Polska.