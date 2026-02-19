W czwartek w rejon Moskwy dotarł potężny niż Wally, który przynosi silny wiatr, ale też intensywne śnieżyce. Rosyjscy synoptycy spodziewają się, że może paść dzienny rekord opadów sprzed ponad pół wieku.

Masa śniegu w Moskwie. "Sytuacja jest niezwykle trudna"

Eksperci spodziewają się, że najintensywniej padać będzie rano i po południu, jednak nie przestanie sypać do piątkowego poranka. W Moskwie obowiązuje pomarańczowe ostrzeżenie pogodowe wydane przez Hydrometeorologiczne Centrum Rosji. Ostrzeżenie to utrzyma się do północy.

W wielu miejscach miasta już sypie, a w pierwszych godzinach dnia zaspy śnieżne w Moskwie zwiększyły się o 6-7 cm - do około pół metra - informuje serwis m24. Od rana na ulicach kursują pługopiaskarki.

Dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie pracują bez przerwy na ulicach i na dziedzińcach. Sytuacja jest niezwykle trudna, ale jestem pewien, że miasto sobie poradzi - powiedział mer miasta Siergiej Sobianin.

Ze względu na silny wiatr i intensywne opady śniegu w czwartek rano odwołano 19 lotów, w tym 6 realizowanych przez zagraniczne linie lotnicze - poinformowało rosyjskie ministerstwo transportu.

Ruch lotniczy mimo wszystko się odbywa: lotniska Szeremietiewo, Wnukowo, Domodedowo i Żukowski od początku dnia do godz. 10:00 lokalnego czasu obsłużyły 320 lotów.

Wstrzymano kursy moskiewskiej kolejki linowej Air Tram. Ruch zostanie wznowiony, kiedy warunki się poprawią.

Możliwe, że w kolejnych godzinach sytuacja będzie coraz trudniejsza.

Szykuje się pogodowy rekord. Kilkadziesiąt centymetrów śniegu

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to tylko w czwartek w ciągu dnia może spaść około dwie trzecie miesięcznej sumy opadów - ostrzega synoptyk Jewgienij Tiszkowiec z serwisu pogodowego Fobos.

"Przez najbliższą dobę, do piątkowego poranka, w Moskwie spadnie do 23-28 cm śniegu, przy miesięcznej normie [dla lutego - red.] 44 cm" - dodał specjalista.

Padać ma w różnym natężeniu. Możliwe, że w ciągu 5-6 godzin spadnie 10-15 cm świeżego śniegu - podaje serwis Gismeteo. Jego eksperci spodziewają się "bardzo ciężkiego śniegu".

Rejon Moskwy przez cały czwartek będzie walczyć z potężnymi śnieżycami. W ciągu doby może spaść dwie trzecie miesięcznej sumy opadów WXCharts materiał zewnętrzny

Nie można wykluczyć, że zostanie pobity dzienny rekord opadów sprzed 56 lat. Prawdopodobnie będzie to jeden z najbardziej śnieżnych dni lutego, od 1966 roku, kiedy spadło 35,5 cm śniegu oraz od 1970 roku (23 cm dziennej sumy opadów).

Ponieważ cały czas będzie mocno wiało, w wielu miejscach może dochodzić do zamieci śnieżnej i utworzą się nowe zaspy.

Źródło: Gismeteo, M24, RIA

