W skrócie Dziesiątki tysięcy osób opuściły południowo-zachodnią Francję z powodu pożarów, a w Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy.

Władze obu tych państw poprosiły Unię Europejską o wsparcie, ponieważ skala pożarów przekroczyła możliwości lokalnych służb ratunkowych; w Hiszpanii ogłoszono pierwszy historyczny stan wyjątkowy w związku z pożarem lasów.

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Francuskie władze nakazały całkowitą ewakuację mieszkańców półwyspu Cap Ferret, popularnego kurortu turystycznego na wybrzeżu Atlantyku.

Trudna sytuacja ma miejsce również w Hiszpanii, pod Madrytem, gdzie połączyły się dwa pożary.

- Musiałem uciekać z domu. To była kula ognia. Gdybym poświęcił pięć minut więcej, zmiotłyby nas z powierzchni ziemi - powiedział agencji Reutera jeden z mieszkańców podmadryckiej miejscowości.

Pożary w Zachodniej Europie. Francja i Hiszpania proszą UE o pomoc

Zarówno Francja, jak i Hiszpania zwróciły się o pomoc do Unii Europejskiej, ponieważ pożary nadwyrężyły możliwości straży pożarnej i innych służb ratunkowych. Stan wyjątkowy - pierwszy w historii ogłoszony w związku z pożarem lasów w Hiszpanii - umożliwił federalne finansowanie walki z kryzysem.

Walka z pożarem w Hiszpanii pod Madrytem CESAR MANSO AFP

"To najgorszy pożar w historii naszego regionu" - powiedziała Reuterowi Isabel Diaz Ayuso, przewodnicząca madryckiej jednostki samorządu, po tym, jak poinformowała reporterów o połączeniu się pożarów. "To idealna pogoda dla rozwoju ognia z bardzo wysokimi temperaturami i nieustającym wiatrem, która nie ustaje".

W Hiszpanii tylko pod Madrytem władze ewakuowały 19 tys. osób. Mniejsze ewakuacje przeprowadzono również na południu kraju, gdzie również dochodzi do wybuchów pożarów. Służby informują o przypadkach niefrasobliwych osób, które utrudniają walkę z trwającą od miesięcy suszą.

Hiszpańska policja poinformowała w piątek, że aresztowała mężczyznę podejrzanego o wzniecenie ogromnego pożaru w regionie Madrytu za pomocą pojazdu rolniczego, pomimo zakazu wjazdu do strefy suszy.

Gwardia Cywilna poinformowała z kolei na platformie X, że inna osoba jest objęta śledztwem w podobnej sprawie. Mężczyzna miał wjechać ciężkim sprzętem w region objęty zakazem wjazdu i zagrożeniem pożarowym.

We Francji ludzie uciekali łodziami z płonącego półwyspu

W południowo-zachodniej Francji władze wysłały łodzie, aby pomóc w ewakuacji. Około 63 tys. osób musiało opuścić swoje domy, hotele i kempingi.

Prefekt Landes, Gilles Clavreul, powiedział, że pożar w okolicach Biscarrosse nie zostanie ugaszony do końca piątku, co przy silnym wietrze i wysokiej temperaturze może zwiastować katastrofę dla regionu.

Dodał, że do tej pory zidentyfikowano 105 domów i innych budynków jako częściowo lub całkowicie zniszczonych przez płomienie.

W ciągu nocy w południowo-zachodniej Francji nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych, chociaż we wtorek dwóch strażaków zginęło podczas gaszenia pożaru w pobliżu lotniska w Bordeaux.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek wieczorem, że sytuacja związana z pożarami lasów w kraju jest "bardzo napięta" - zwłaszcza w regionie Żyrondy.

Kraje Unii Europejskiej wysłały trzy samoloty i dwa helikoptery, aby wspomóc akcję gaśniczą we Francji, a także cztery kolejne samoloty do Hiszpanii.





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