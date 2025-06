Wielkie pojednanie w Ameryce. Trump przyjął przeprosiny od Muska

Pomyślałem, że to było bardzo miłe, że to zrobił - powiedział Donald Trump o przeprosinach Elona Muska. Jak podają media, zanim miliarder wyraził skruchę w mediach społecznościowych, wcześniej zadzwonił do prezydenta USA. Osoby ze środowiska miliardera twierdzą, że było to spowodowane przede wszystkim "chęcią ochrony interesów".