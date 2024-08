Piloci obawiają się, że nie uda się im dolecieć do pasa na lotnisku i bezpiecznie wylądować. Skargę dotyczącą oszczędności na paliwie złożył jeden z pilotów w połowie sierpnia tego roku. Zwracając się do odpowiednich organów pracownik linii Pobeda wskazał na " przestępcze działania kierownictwa , które zaczęło wymagać latania z minimalną ilością paliwa".

Rosja. Linia lotnicza wprowadza limity na paliwo. Piloci zaniepokojeni

Ponadto zaniepokojony pracownik Pobedy zaznaczył, że do obliczenia trasy przelotu używa się najkrótszych schematów, które praktycznie nie się już używane. Ponadto, kiedy dane te zostają wprowadzone do systemu, pokazuje on, że nie ma wystarczającej ilości paliwa. W ocenie pilota, kierownictwo linii lotniczej liczy na prostowanie kursu lotu, na co z kolei nie chcą się zgadzać kontrolerzy ruchu lotniczego - wynika to m.in. z konieczności ominięcia złych warunków pogodowych, na przykład burz.