Wielkie miasta w cieniu pożarów. Ostrzeżono mieszkańców

To może być jeden z najgorszych takich sezonów w historii Kanady. Spłonęło prawie 1,5 mln hektarów terenu, a to jeszcze nie koniec. W całym kraju nie opanowano ponad 100 pożarów. Żywioł doprowadził do zadymienia znacznej części kraju. Pogorszyła się jakość powietrza w Toronto, a w najbliższym czasie to samo może czekać wiele miast za granicą.