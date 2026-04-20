W skrócie Rozpoczęły się manewry wojskowe Filipin i Stanów Zjednoczonych, w których udział biorą także: Francja, Nowa Zelandia, Australia, Kanada oraz Japonia.

Chiny potępiły wspólne ćwiczenia, uznając je za próbę powstrzymania wzrostu potęgi Pekinu.

W rejonie Morza Południowochińskiego, szczególnie przy rafie Scarborough, doszło do napięć, a Filipiny oskarżyły Chiny o intensyfikację prowokacji.

Rozpoczynające się manewry wojskowe Filipin i Stanów Zjednoczonych uważane są za jedne z największych wspólnych ćwiczeń w historii.

Po pierwsze stanowią okazję do przetestowania zdolności sił zbrojnych, ale i są mocnym sygnałem w obliczu zakusów Chin i napięć w rejonie Morza Południowochińskiego.

W manewry o kryptonimie Balikatan zaangażowanych będzie 17 tysięcy żołnierzy, z czego niemal 10 tysięcy stanowić będą wojskowi USA.

Manewry USA i Filipin na spornym akwenie. Dołączają inne państwa

Działania potrwają 19 dni; do 8 maja. Realizowane będą w pobliżu Tajwanu, czy na wyspie Luzon, a więc na obszarach uważanych za sporne.

Prócz USA i Filipin w manewry zaangażowane będą też: Francja, Nowa Zelandia, Australia i Kanada oraz Japonia. Przypadek tego ostatniego kraju jest charakterystyczny, bo po raz pierwszy aktywność sił Tokio nie ograniczy się do ćwiczeń z pomocy humanitarnej, ale będzie dotyczyła stricte działań wojennych.

Z doniesień agencji Associated Press wynika, że Japończycy wystrzelą pociski rakietowe, by - w symulacji - uderzyć we wrogą jednostkę i ją zatopić. Celować będą w wycofany z użytku statek.

Filipiny, ustami dowódcy sił zbrojnych generała Romero Brawnera, utrzymują, że ćwiczenia mają na celu budowanie zdolności odstraszania i ochrony prawa międzynarodowego. Amerykański generał Christian Wortman podkreślał z kolei, że USA wciąż poświęcają uwagę rejonowi Indo-Pacyfiku.

Wielkie manewry USA i Filipin. Chiny protestują

Na manewry zareagowały już Chiny, które potępiły amerykańsko-filipińską inicjatywę. Stwierdzono, że celem ćwiczeń jest powstrzymanie globalnego wzrostu potęgi Pekinu.

Rzecznik MSZ Chin Guo Jiakun ocenił, że "ślepe wiązanie się w kwestiach bezpieczeństwa" to "igranie z ogniem", które może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych.

Pekin uważa, że ma prawo do sprawowania kontroli nad większością terenów Morza Południowochińskiego, z czym nie zgadzają się Filipiny. Chiny odrzucają wyrok trybunału arbitrażowego w tej sprawie, a w rejonie regularnie dochodzi do incydentów czy spięć między jednostkami tychże państw.

Filipiny oskarżały w ostatnich tygodniach Chiny także o intensyfikację prowokacyjnych patroli, czy o zrzucanie cyjanku do morza.

Źródła: Bloomberg, ABC News

