50 tyś kibiców z Włoch i Wielkiej Brytanii dotarło do Stambułu, by na żywo obejrzeć finałowy mecz Ligi Mistrzów . Dla tureckich służb to mega wyzwanie, bo tutejsze władze zdają sobie sprawę z tego, że ryzyko zamachu jest jak najbardziej realne.

Zobacz też: Wyjątkowa oprawa finału Ligi Mistrzów UEFA w Telewizji Polsat

Reklama

Finał Ligi Mistrzów. Stambuł jak strzeżona twierdza

Nie tak dawno, bo pod koniec roku w Stambule doszło do samobójczego ataku niedaleko placu Taksim , który jest ulubionym miejscem turystów i sportowych kibiców. Dlatego od dwóch dni w mieście bezpieczeństwa pilnuje blisko 16 tys. policjantów, a w mieście wprowadzono piąty - najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego.

Do 16 milionowej metropolii ściągnięto również specjalne jednostki wyspecjalizowane w wyszukiwaniu ładunków wybuchowych. Z góry miasto kontroluje siedem śmigłowców, a w okolicach stadionu wypuszczono kilkanaście dronów.