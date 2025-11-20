W skrócie Batalion wartowniczy w Niemczech przeprowadził ćwiczenia w Berlinie, przygotowując się na najgorsze scenariusze kryzysowe.

Minister obrony Boris Pistorius podkreślił wzrost liczby ataków hybrydowych i zagrożeń ze strony Rosji.

Niemcy i Szwecja zacieśniają współpracę obronną w obliczu rosnącego zagrożenia.

- Musimy myśleć o najgorszym możliwym scenariuszu. Chodzi o to, by być gotowym - przekazał mediom dowódca batalionu, podpułkownik Maik Teichgraeber.

Żołnierze z batalionu w nocy z wtorku na środę ćwiczyli m.in. w berlińskim metrze i przy budynkach rządu federalnego. Do ich zadań należała m.in. walka miejska z wrogiem, ewakuacja rannych i zatrzymywanie sabotażystów.

Niemcy. Batalion wartowniczy na ćwiczeniach. Przygotowują się na sytuacje kryzysowe

Batalion wartowniczy, liczący w Niemczech około tysiąca żołnierzy, pełni głównie rolę ceremonialną, m.in. przy witaniu gości zagranicznych. Trwające w tym tygodniu ćwiczenia w Berlinie są drugimi tego typu dla tej jednostki, poprzednie miały miejsce w ubiegłym roku.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przemawiając we wtorek na Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa odnotował rosnącą liczbę ataków sabotażowych i naruszeń przestrzeni powietrznej w Europie. - Nie możemy tu już mówić o przypadkach. To jest strategia - ocenił.

Ponadto Pistorius uznał, że agresja Rosji "nie jest tylko regionalna". - Moskwa już teraz przeprowadza ataki hybrydowe przeciwko nam wszystkim, wykorzystując cyberataki, szpiegostwo, sabotaż i dezinformację - podkreślił.

- Morze Bałtyckie, od dawna uważane za most między krajami europejskimi, staje się coraz bardziej areną konfrontacji. To poligon doświadczalny Putina, sprawdza nasze zdolności odstraszania i reagowania - dodał szef resortu obrony Niemiec.

Na Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa ministrowie obrony Niemiec i Szwecji, Boris Pistorius i Pal Jonson, podpisali we wtorek list intencyjny w sprawie zacieśniania współpracy obronnej między obu państwami.

