W skrócie Teneryfa organizuje największą w historii symulację erupcji wulkanu, aby usprawnić strategię działania i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów.

Ćwiczenia odbędą się w Garachico z udziałem ponad tysiąca osób z różnych instytucji, obejmując ewakuację i koordynację działań wielu służb i ekspertów.

Inicjatywa ma edukować społeczeństwo, poprawić komunikację w sytuacjach kryzysowych i przygotować wyspę na realne zagrożenia związane z aktywnością wulkaniczną.

Teneryfa chce wzmocnić strategię radzenia sobie z ryzykiem wybuchu wulkanu.

W związku z tym w Garachico od 22 do 26 września przeprowadzone zostaną ćwiczenia z udziałem ponad tysiąca osób z różnych instytucji zajmujących się sytuacjami kryzysowymi, kwestiami naukowymi i obroną cywilną.

Ćwiczenia na Teneryfie. Symulacja sytuacji kryzysowej

Prezydent Cabildo de Tenerife (Rady Teneryfy, organu odpowiedzialnego za zarządzanie wyspą) Rosa Davila poinformowała, że ćwiczenia będą polegały na symulacji sytuacji kryzysowej.

Davila podkreśliła jednak, że na ten moment nie ma bezpośredniego zagrożenia erupcją. - Nie chodzi o wywoływanie paniki, ale o wspólną strategię ochrony życia i informowania ludzi - tłumaczyła.

Symulacja stanowi część Mechanizmu Ochrony Ludności UE-Modex i rozpocznie się w poniedziałek 22 września o godzinie 9. Mieszkańcy całej Teneryfy otrzymają wówczas wiadomość o zagrożeniu wybuchem wulkanu za pośrednictwem specjalnego systemu. Będzie to symulacja scenariusza erupcji wulkanu o "czerwonym alercie".

Następnie w Garachico przeprowadzone zostaną ćwiczenia ewakuacyjne. Operacja będzie obejmować skoordynowane działania naukowców, wojska, służb ratunkowych, władz lokalnych i Czerwonego Krzyża, wspierane przez uniwersytety oraz krajowe agencje meteorologiczne i geofizyczne.

Wzmożona aktywność sejsmiczna na Teneryfie. "Rośnie ryzyko" erupcji

Involcan rejestruje w ostatnim czasie aktywność sejsmiczną w okolicy najsłynniejszego wulkanu Teneryfy - Teide, będącego jednocześnie najwyższym szczytem Hiszpanii, który przyciąga co roku miliony turystów z całego świata.

Choć eksperci oceniają, że wyspa znajduje się w "okresie spokoju", to jest aktywna geologicznie i w pewnym momencie dojdzie tam do erupcji.

- Ryzyko rośnie nie dlatego, że wulkan jest bardziej aktywny, ale z powodu rozbudowanej infrastruktury i większej liczby ludności narażonej na potencjalne zagrożenia - wyjaśniał Lucca D'Auria, dyrektor monitoringu wulkanicznego Involcan.

Teneryfa. Apel do mieszkańców i turystów

Władze zachęcają mieszkańców i turystów, aby traktowali ćwiczenia jako okazję do zrozumienia, jak w praktyce będzie działać komunikacja i ewakuacja w sytuacjach kryzysowych.

- To ćwiczenie edukacyjne, a nie improwizacja - tłumaczył Nestor Padron, szef Obrony Cywilnej na Teneryfie.

- Potrzebujemy globalnej strategii, która obejmuje identyfikację osób narażonych na niebezpieczeństwo, opiekę nad zwierzętami, planowanie ewakuacji turystów i zapewnienie odporności całego społeczeństwa - dodał.

