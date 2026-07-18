"Prezydent Węgier Tamas Sulyok podpisał poprawkę do konstytucji przyjętą przez rządzącą partię Tisza premiera Petera Magyara, która kończy jego kadencję jako głowy państwa" - poinformowano w sobotę na oficjalnym profilu prezydenta Węgier w mediach społecznościowych.

"Zdanie to wpisuje się w szereg wymuszonych rozwiązań typu 'węzeł gordyjski', które pozostaną dla potomności poważnymi i haniebnymi historycznymi przykładami nadużycia władzy politycznej" - skomentował decyzję Sulyok.

W ocenie Sulyoka "17. nowelizacja Konstytucji stanowiła punkt przełomowy w węgierskiej demokracji konstytucyjnej". "Usunięcie urzędników publicznych, co stanowi jawne naruszenie zasad państwa prawa i niezależności instytucji, oraz bezprecedensowe ograniczenie prawa wyborczego tworzy negatywny precedens, który zadaje głęboką ranę demokracji" - podkreślił w oświadczeniu.

Wcześniej Peter Magyar zapowiedział, że zmiana na stanowisku prezydenta kraju zostanie dokonana do 20 sierpnia - ważnego dla Węgrów Dnia Św. Stefana. Wyznaczony przez Magyara termin na dobrowolną rezygnację ze stanowisk upłynął 31 maja. Po tej dacie węgierski premier zamierzał usunąć Sulyoka ze stanowiska poprzez nowelizację konstytucji.

- Mogłoby to nastąpić pod koniec lipca lub na początku sierpnia. Nie ma potrzeby czekać pełnych 30 dni, a wręcz przeciwnie, leży w interesie kraju, aby zrobić to jak najszybciej - przekonywał niedawno Magyar. To nawiązanie do węgierskiej konstytucji, wedle której parlament musi wybrać nowego prezydenta w ciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzedniego prezydenta.

Nowy szef węgierskiego rządu wielokrotnie wzywał do rezygnacji prezydenta Sulyoka. Magyar żądał także ustąpienia ze stanowisk m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Węgier, twierdząc, że są "marionetkami Orbana".

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