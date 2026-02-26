Ten niemiecki lekarz nawet nie ukrywa, że pomaga rodzicom uniknąć szczepień ich dzieci na odrę. Nie przyjmuje jednak w Niemczech, tylko tuż za granicą - w austriackim Salzburgu. Mężczyzna niemal z automatu wystawia zaświadczenie, za pomocą którego niemieckie dzieci mogą uniknąć szczepienia. Koszt wizyty? 240 euro, czyli około tysiąca złotych.

Jego przypadek opisuje w czwartek (26.02.2026) zespół dziennikarzy publicznej telewizji NDR/WDR i gazety "Sueddeutsche Zeitung", który ujawnia podobne praktyki w Niemczech. W przeciwieństwie do lekarza w austriackim Salzburgu, który najwyraźniej nie obawia się konsekwencji, medycy w Niemczech próbują jednak tuszować swoją działalność na tym polu.

Niemcy. Coraz więcej podejrzanych zaświadczeń, chodzi o szczepienia na odrę

Jak czytamy na portalu Tagesschau niemieckiej telewizji publicznej ARD, urzędy zdrowia na południu Niemiec zaniepokoiła rosnąca liczba zaświadczeń o rzekomych przeciwwskazaniach do szczepień. Dlatego coraz więcej urzędów przestało akceptować orzeczenia wystawiane przez lekarza z Salzburga i coraz dokładniej przygląda się innym podejrzanym dokumentom.

Cytowany przez Tagesschau szef urzędu zdrowia w Ratyzbonie Bernhard Edenharter mówi, że każdego roku na jego biurko trafia od 100 do 150 zaświadczeń o przeciwwskazaniu do szczepień. Jak czytamy, aby walczyć z procederem, blisko 40 urzędów zdrowia w Bawarii utworzyło "sieć ochrony przed odrą", w ramach której wymieniają się informacjami o budzących wątpliwościach gabinetach lekarskich. Na liście jest już 27 poradni. W zdecydowanej większości to gabinety homeopatów czy poradnie medycyny naturalnej.

Niemcy. Narasta problem fikcyjnych szczepień

W proceder zamieszani są też lekarze, którzy prawdopodobnie dopuszczają się zwykłych fałszerstw dokumentów i wystawiają zaświadczenia o szczepieniach, które wcale się nie odbyły. Latem ubiegłego roku policja zatrzymała lekarza z Landhut, który miał wystawić blisko 1300 fikcyjnych świadectw szczepień. Mężczyzna trafił do aresztu, postępowanie w jego sprawie trwa.

Szczepieniach przeciwko odrze w Niemczech. Nowy obowiązek dla rodziców

Od 2020 roku szczepienia dzieci przeciwko odrze są obowiązkowe dla dzieci uczęszczających do żłobków albo przedszkoli. Rodzicom, którzy nie dopełnią tego obowiązku, grożą kary finansowe, a dzieci mogą zostać usunięte z placówek oświatowych.

Oprac. Wojciech Szymański/Redakcja Polska Deutsche Welle

Oryginalny tekst opublikowano na stronach Deutsche Welle.

