Iran zmaga się z upałami dochodzącymi nawet do 50 stopni Celsjusza.

Potężna fala upałów doprowadziła do kryzysu energetycznego i wodnego w Iranie. W wielu miejscach nie ma prądu, a poziom wody w zbiornikach spadł do najniższego w stuleciu - informują media. Na środę zaplanowano zamknięcie biur lub skrócenie godzin pracy w kilkunastu irańskich prowincjach.

W ostatnim czasie cierpią z tego powodu nie tylko mieszkańcy stolicy. Władze kraju ogłosiły, że z powodu trwającej obecnie fali upałów, której skutkiem mają być niedobory wody i elektryczności, zamykają lub skracają godziny pracy w państwowych placówkach we wtorek i w środę.

Te ograniczenia obejmą co najmniej 15 z 31 irańskich prowincji . W środę całkowicie zamknięte zostaną państwowe placówki, banki oraz szkoły w Teheranie, Yazd, Kerman, Mazandaran, Alborz, Kom, Chuzestanie, Hormozgan, Buszehr i Północnym Chorasanie.

W poniedziałek w co najmniej 10 stolicach irańskich prowincji zanotowano temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza - podaje agencja AFP. W Teheranie po raz pierwszy w tym roku było 40 stopni. Władze zalecają obywatelom, by podczas najgorętszych godzin dnia pozostali w domach.

"Z powodu utrzymującego się ekstremalnego gorąca i konieczności oszczędzania wody i elektryczności, środa 23 lipca została ogłoszona świętem publicznym w prowincji Teheran. To daje okazję do odpoczynku, wybrania się na krótką wycieczkę lub pobycie z rodziną, oczywiście przy stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa i oszczędzania energii" - napisała w serwisie X rzeczniczka irańskiego rządu Fatemeh Mohajerani.