Wielki pożar w Azerbejdżanie. To jedyna rafineria ropy naftowej w kraju

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Pożar rafinerii ropy naftowej w Baku. Ogień zajął teren jedynego w Azerbejdżanie zakładu przetwórstwa paliw - poinformowało tamtejsze Ministerstwo ds. Nadzwyczajnych. Po kilku godzinach strażakom udało się opanować sytuację. Służby wszczęły śledztwo.

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Komin rafinerii naftowej w Azerbejdżanie. Słup ognia i czarny dym nad przemysłową rurą na tle nieba.
Zdj. ilustracyjne. Komin rafinerii ropy naftowej w AzerbejdżanieRobert NickelsbergGetty Images

W skrócie

  • W Baku doszło do pożaru jedynej rafinerii ropy naftowej w Azerbejdżanie, który został opanowany po kilku godzinach.
  • Służby prowadzą śledztwo w sprawie pożaru, a wstępne ustalenia wskazują na możliwe rozszczelnienie układu ciepłowniczego.
  • Władze Azerbejdżanu poinformowały o postępie w projekcie budowy nowej rafinerii ropy, która ma powstać w ciągu pięciu lub sześciu lat.
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Ministerstwo ds. Nadzwyczajnych Azerbejdżanu poinformowało, że w czwartek nad ranem doszło do pożaru zakładu, jednak nie sprecyzowano, jaka była jego skala.

Po kilku godzinach strażakom udało się opanować sytuację - zakład nie doznał znaczących uszkodzeń. Służby wszczęły śledztwo celem wyjaśnienia, co było przyczyną pożaru. Pierwsze ustalenia wskazują, że mogło dojść do rozszczelnienia układu ciepłowniczego.

Azerbejdżan. Pożar rafinerii naftowej w Baku

Jak podała krajowa agencja informacyjna APA, na miejscu działały jednostki straży pożarnej oraz inne od ratownicze.

Jedyna w Azerbejdżanie działająca rafineria ropy naftowej znajduje się w dzielnicy Nizami w Baku - stolicy kraju.

Zakład przetwarza rocznie 6,5 miliona ton metrycznych ropy, czyli około 130 tysięcy baryłek dziennie.

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Ropa naftowa a sytuacja Azerbejdżanu. Plan budowy kolejnego zakładu

Rafineria w Baku pozwala na zaspokojenie zapotrzebowania Azerbejdżanu, jednak jej awarie stanowią istotny problem dla sprawnego funkcjonowania.

Władze planują kolejną inwestycję w sektorze przemysłu naftowego. Kilka dni temu azerski minister gospodarki Mikayil Jabbarov ogłosił postęp w projekcie budowy nowej rafinerii.

- To jedna z największych inwestycji na tym polu w naszym kraju. Będziemy musieli poczekać pięć lub sześć lat na jej ukończenie - powiedział. Zakład ma odpowiadać współczesnym wymaganiom, m.in. do minimum redukować niekorzystne skutki dla środowiska.

Źródła: Reuters, APA

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