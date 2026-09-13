Wielki pożar na chorwackiej wyspie. Dobiegała północ, ludzi wezwano do ewakuacji

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Ponad 200 mieszkańców i turystów ewakuowano nocą z chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru, który strawił 3,5 tys. hektarów lasów - donosi AFP. Wyspa leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. W walce z ogniem udział brały setki strażaków. W sieci pojawiły się też nagrania.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zdj. ilustracyjne: pożar lasu nad brzegiem wody w Chorwacji, widoczne kłęby dymu i ciemne liście palmy.
Pożar w Chorwacji (zdj. ilustracyjne)Ivana Ivanovic/PIXSELL/Press AssociationEast News

W skrócie

  • Ponad 200 mieszkańców i turystów ewakuowano z chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru lasów.
  • Pożar wybuchł w czwartek i strawił około 3,5 tysiąca hektarów terenów, głównie lasów piniowych i zarośli.
  • W gaszeniu ognia uczestniczyło ponad 220 strażaków, 69 wozów gaśniczych oraz cztery samoloty gaśnicze Canadair.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Pożar trwa od czwartku, ale "po niezwykle trudnej nocy sytuacja (...) dziś rano znacznie się poprawiła" - poinformowała straż pożarna w komunikacie.

Krótko przed północą mieszkańcy i turyści z miasteczka Milna i okolicznych terenów zostali wezwani do ewakuacji gdy płomienie zbliżyły się do ich domów.

Chorwacja. Pożar na popularnej wyspie. Setki ewakuowanych

Do transportu użyto łodzi należących do zarządu lokalnego portu i policji wodnej oraz prywatnych jednostek. W sumie domy musiało opuścić około 230 osób. 

- Strażakom udało się uratować znaczną liczbę budynków mieszkalnych i pomóc zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Odnotowano niewielkie zniszczenia ogrodzeń i markiz - przekazał dowódca Straży Pożarnej Slavko Tucakovic.

W wyniku pożaru nikt nie zginął. Dwie osoby odniosły natomiast niewielkie obrażenia.

Zobacz również:

Ogromne pożary w znanym chorwackim kurorcie. Tysiące turystów ewakuowanych z miasta
Przyroda

Ogromny pożar w chorwackim kurorcie. Tysiące ludzi ewakuowanych

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek
Oświetlone, nocne miasto na pierwszym planie, w tle wzgórza objęte wieloma pożarami lasów, tworzącymi łunę na horyzoncie.
Widok na pożary na wyspie Brač z góry Kozjak nad SplitemZvonimir Barisin / PIXSELLAgencja FORUM

Pożar na chorwackiej wyspie Brač. W akcji setki strażaków

W sumie ogień strawił na wyspie Brač około 3,5 tys. hektarów. Większość terenów, które spłonęły, to lasy piniowe i zarośla.

Z ogniem w nocy walczyło ponad 220 strażaków i 69 wozów gaśniczych. W akcji gaszenia pożaru biorą udział również cztery samoloty gaśnicze Canadair. 

Chorwacja, dotknięta kilkoma ekstremalnymi falami upałów i brakiem opadów, doświadczyła w tym roku wyjątkowo suchego lata, co stworzyło dogodne warunki do rozprzestrzeniania się pożarów lasów.

Według naukowców postępujące globalne ocieplenie może sprzyjać coraz częstszemu występowaniu ekstremalnych upałów i okresów suszy. To z kolei może prowadzić do licznych pożarów.

Źródło: AFP

Zobacz również:

Polacy poszkodowani w pożarach w Chorwacji
Świat

Tragiczne pożary na chorwackim wybrzeżu. Informacje o Polakach, są ranni

Agata Sucharska
Agata Sucharska


"Polityczny WF": Nowa zagrywka Tuska. Tak chce zgrillować prawicę INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze