W skrócie Ponad 200 mieszkańców i turystów ewakuowano z chorwackiej wyspy Brač z powodu pożaru lasów.

Pożar wybuchł w czwartek i strawił około 3,5 tysiąca hektarów terenów, głównie lasów piniowych i zarośli.

W gaszeniu ognia uczestniczyło ponad 220 strażaków, 69 wozów gaśniczych oraz cztery samoloty gaśnicze Canadair.

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Pożar trwa od czwartku, ale "po niezwykle trudnej nocy sytuacja (...) dziś rano znacznie się poprawiła" - poinformowała straż pożarna w komunikacie.

Krótko przed północą mieszkańcy i turyści z miasteczka Milna i okolicznych terenów zostali wezwani do ewakuacji gdy płomienie zbliżyły się do ich domów.

Chorwacja. Pożar na popularnej wyspie. Setki ewakuowanych

Do transportu użyto łodzi należących do zarządu lokalnego portu i policji wodnej oraz prywatnych jednostek. W sumie domy musiało opuścić około 230 osób.

- Strażakom udało się uratować znaczną liczbę budynków mieszkalnych i pomóc zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. Odnotowano niewielkie zniszczenia ogrodzeń i markiz - przekazał dowódca Straży Pożarnej Slavko Tucakovic.

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W wyniku pożaru nikt nie zginął. Dwie osoby odniosły natomiast niewielkie obrażenia.

Widok na pożary na wyspie Brač z góry Kozjak nad Splitem Zvonimir Barisin / PIXSELL Agencja FORUM

Pożar na chorwackiej wyspie Brač. W akcji setki strażaków

W sumie ogień strawił na wyspie Brač około 3,5 tys. hektarów. Większość terenów, które spłonęły, to lasy piniowe i zarośla.

Z ogniem w nocy walczyło ponad 220 strażaków i 69 wozów gaśniczych. W akcji gaszenia pożaru biorą udział również cztery samoloty gaśnicze Canadair.

Chorwacja, dotknięta kilkoma ekstremalnymi falami upałów i brakiem opadów, doświadczyła w tym roku wyjątkowo suchego lata, co stworzyło dogodne warunki do rozprzestrzeniania się pożarów lasów.

Według naukowców postępujące globalne ocieplenie może sprzyjać coraz częstszemu występowaniu ekstremalnych upałów i okresów suszy. To z kolei może prowadzić do licznych pożarów.

Źródło: AFP



