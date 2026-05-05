W skrócie Czeska policja ścigała kierowcę Volkswagena Golfa na polskich tablicach po potrąceniu pieszego w centrum Brna i ucieczce.

W pościgu brał udział taksówkarz będący świadkiem zdarzenia, a kierowca wielokrotnie stwarzał zagrożenie na drodze, wykonując niebezpieczne manewry.

Policja prosi świadków zdarzenia o udostępnienie nagrań.

Zgłoszenie o potrąceniu pieszego w centrum Brna wpłynęło krótko przed południem w niedzielę. Za samochodem niezwłocznie ruszyły najbliższe patrole policji. Jednocześnie swój własny pościg kontynuował taksówkarz, który, widząc całe zajście, postanowił pomóc służbom w ujęciu sprawcy.

Policjanci, instruowani przez taksówkarza, spróbowali zatrzymać ścigany samochód, jednak bezskutecznie. Kierowca Volkswagena Golfa - posiadającego polskie tablice rejestracyjne - nie reagował na polecenia.

W pewnym momencie ścigany wymusił także gwałtowne hamowanie autobusu miejskiego, pędząc w kierunku przystanku. Nikomu nic się nie stało.

"Kilka razy gwałtownie hamował podczas jazdy, więc policja musiała wielokrotnie reagować, by zapobiec kolizji. Jednocześnie uniemożliwił im wyprzedzenie, niebezpiecznie zygzakował i wjechał w przeciwnym kierunku. Stworzył niebezpieczną sytuację także na dworcu autobusowym w Zvonarce, gdzie przejechał na czerwonym świetle, oraz na kilku innych skrzyżowaniach" - opisano w komunikacie.

Do pościgu dołączały stopniowo kolejne patrole. Kierowcę udało się zatrzymać jednak dopiero po tym, gdy sam przejechał po krawężniku i uszkodził opony swojego samochodu. "Nawet wtedy sytuacja nie obyła się bez interwencji i policja musiała uspokoić agresywnego mężczyznę" - zrelacjonowano.

Badanie alkomatem wykazało, że zatrzymany 36-latek miał prawie promil alkoholu w organizmie.

Sprawa jest badana pod kątem podejrzenia popełnienia przestępstwa sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Mimo niebezpiecznego pościgu nikt nie odniósł obrażeń.

Policja zaapelowała o pomoc osób, które dysponują nagraniami lub widzieli, co dokładnie stało się w centrum Brna.

Źródła: Novinky, Blesk

