W skrócie Około 300 strażaków i mieszkańcy walczą z pożarem w okolicy Barcelony. Władze wprowadziły nakaz pozostania w domach dla 14 tysięcy osób.

Pożar objął park krajobrazowy Collserola, prowadząc do ewakuacji 35 osób z zagrożonych domów.

Wiejący i zmienny wiatr utrudnia przewidywanie rozprzestrzeniania się ognia i działania służb.

Rekordowe temperatury i susza przyczyniły się do serii pożarów w Hiszpanii, gdzie w 2026 roku spłonęło już ponad 297 tysięcy hektarów lasów.

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Pożar trawiący od wtorku park krajobrazowy Collserola pod Barceloną doprowadził do konieczności wydania nakazu pozostania w domach 14 tys. mieszkańców miasta.

Jak poinformowała katalońska obrona cywilna, w pierwszej kolejności nakazano pozostanie w domach mieszkańcom osiedli Torre Baro oraz Ciutat Meridiana.

Służby ratownicze sprecyzowały, że jeszcze przed północą konieczne było ewakuowanie 35 osób, do których domów zbliżył się ogień.

Hiszpania. Setki strażaków walczy z ogniem w okolicach Barcelony

Zdaniem dowództwa strażaków walkę z żywiołem trawiącym drzewostany na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony utrudnia porywisty wiatr. Wyjaśnili, że uniemożliwia on przewidzenie trasy przesuwania się ognia.

Wywołany pożarem dym, w tle panorama Barcelony ROBERT BONET AFP

W nocy z wtorku na środę z pożarem w parku Collserola, który strawił ponad 8 ha drzewostanów, walczy prawie 300 strażaków wspieranych przez ludność cywilną.

W związku z pożarem żandarmeria zamknęła dla ruchu kilkanaście dróg na terenie północno-zachodniej części aglomeracji Barcelony. Tymczasowo wstrzymano też kursowanie autobusów miejskich na czterech liniach.

Susza i rekordowe temperatury. W Hiszpanii seria pożarów

Tego lata Hiszpania zmaga się z serią pożarów. Przed kilkoma ogień pojawił się na terenie chronionego parku Sierra Calderona w prowincji Walencja. Prewencyjna ewakuacja objęła około tysiąca osób.

Z ogniem walczyło około 350 strażaków. Z powietrza wspierało ich 25 samolotów gaśniczych: 14 z regionu Walencji i 11 wysłanych przez rząd w Madrycie.

Susza i rekordowo wysokie temperatury, związane m.in. ze zmianami klimatu, sprawiają, że roślinność jest wyjątkowo podatna na zapłon. Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w tym roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 297 tys. hektarów w 425 pożarach lasów.



