Wielki ogień pod Barceloną, władze wydały nowy zakaz. Dotyczy tysięcy osób

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Prawie 300 strażaków oraz ludność cywilna walczą z pożarem, który wybuchł w aglomeracji Barcelony. Władze wydały nakaz pozostania w domach dla 14 tys. mieszkańców. Akcję gaśniczą utrudnia porywisty i zmienny wiatr.

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Pożar lasu pod Barceloną, widoczne wozy strażackie i strażacy wśród dymu walczący z ogniem.
Wielki pożar pod Barceloną. Z ogniem walczy prawie 300 strażakówROBERT BONETAFP

W skrócie

  • Około 300 strażaków i mieszkańcy walczą z pożarem w okolicy Barcelony. Władze wprowadziły nakaz pozostania w domach dla 14 tysięcy osób.
  • Pożar objął park krajobrazowy Collserola, prowadząc do ewakuacji 35 osób z zagrożonych domów.
  • Wiejący i zmienny wiatr utrudnia przewidywanie rozprzestrzeniania się ognia i działania służb.
  • Rekordowe temperatury i susza przyczyniły się do serii pożarów w Hiszpanii, gdzie w 2026 roku spłonęło już ponad 297 tysięcy hektarów lasów.
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Pożar trawiący od wtorku park krajobrazowy Collserola pod Barceloną doprowadził do konieczności wydania nakazu pozostania w domach 14 tys. mieszkańców miasta.

Jak poinformowała katalońska obrona cywilna, w pierwszej kolejności nakazano pozostanie w domach mieszkańcom osiedli Torre Baro oraz Ciutat Meridiana.

Służby ratownicze sprecyzowały, że jeszcze przed północą konieczne było ewakuowanie 35 osób, do których domów zbliżył się ogień.

Hiszpania. Setki strażaków walczy z ogniem w okolicach Barcelony

Zdaniem dowództwa strażaków walkę z żywiołem trawiącym drzewostany na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony utrudnia porywisty wiatr. Wyjaśnili, że uniemożliwia on przewidzenie trasy przesuwania się ognia.

Słupy wysokiego napięcia przecinające zielone wzgórza, dym unoszący się nad roślinnością na pierwszym planie, rozległa zabudowa miejska z nowoczesnymi wieżowcami i morzem w tle.
Wywołany pożarem dym, w tle panorama BarcelonyROBERT BONETAFP

W nocy z wtorku na środę z pożarem w parku Collserola, który strawił ponad 8 ha drzewostanów, walczy prawie 300 strażaków wspieranych przez ludność cywilną.

W związku z pożarem żandarmeria zamknęła dla ruchu kilkanaście dróg na terenie północno-zachodniej części aglomeracji Barcelony. Tymczasowo wstrzymano też kursowanie autobusów miejskich na czterech liniach.

Susza i rekordowe temperatury. W Hiszpanii seria pożarów

Tego lata Hiszpania zmaga się z serią pożarów. Przed kilkoma ogień pojawił się na terenie chronionego parku Sierra Calderona w prowincji Walencja. Prewencyjna ewakuacja objęła około tysiąca osób.

Z ogniem walczyło około 350 strażaków. Z powietrza wspierało ich 25 samolotów gaśniczych: 14 z regionu Walencji i 11 wysłanych przez rząd w Madrycie.

Susza i rekordowo wysokie temperatury, związane m.in. ze zmianami klimatu, sprawiają, że roślinność jest wyjątkowo podatna na zapłon. Według danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w tym roku w Hiszpanii spłonęło już ponad 297 tys. hektarów w 425 pożarach lasów.

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