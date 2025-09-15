W skrócie Australijski raport wskazuje, że zmiany klimatyczne zagrażają milionom mieszkańców kraju.

Naukowcy przewidują wzrost śmiertelności związanej z upałami oraz poważne straty finansowe.

Według ekspertów raport maluje "przerażający obraz naszej przyszłości".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Australijski rząd zlecił niezależnym naukowcom opracowanie oceny ryzyka, jakie dla obywateli kraju niosą postępujące zmiany klimatu. Opublikowana w poniedziałek praca przedstawia możliwe skutki globalnego ocieplenia o 1,5, 2 i ponad 3 stopnie Celsjusza. Zmiany mogą dotknąć miliony ludzi.

Australia ma problem. Naukowcy alarmują

"Australijczycy już teraz żyją z konsekwencjami zmian klimatycznych. Jednak to oczywiste, że każdy stopień ocieplenia, jakiemu uda nam się zapobiec, pomoże przyszłym pokoleniom uniknąć najgorszych skutków w kolejnych latach - podkreślił minister ds. klimatu Chris Bowen.

Rosnący poziom oceanów do 2050 roku zagrozi terenom, na których obecnie mieszka ponad 1,5 mln ludzi - wynika z raportu. Jeśli ocieplenie będzie postępować, do 2090 roku rosnące oceany zagrożą terenom zamieszkanym przez łącznie około 3 mln osób.

W największym niebezpieczeństwie znajdą się odludne osady na północy kontynentu, a także przedmieścia dużych miast.

Naukowcy przekonują w dokumencie, że rosnące temperatury będą miały "kaskadowy, kumulacyjny i równoległy" wpływ na życie w Australii i żadna ze społeczności nie uniknie negatywnych skutków globalnego ocieplenia.

O tym, co te zmiany mogą oznaczać dla ludzi, opowiedział Chris Bowen:

" Kaskadowe - z czasem będzie coraz gorzej;

Kumulacyjne - wpływ zmian sprawi, że kolejny wpływ będzie większy;

Równoległe - społeczności odczują zmiany klimatów w różny sposób, w tym samym czasie będziemy mieli wiele do zarzadzania" - powiedział minister.

Krajowa ocena ryzyka związanego ze zmianą klimatu przedstawiła możliwą sytuację w trzech scenariuszach, zakładających wzrost globalnych temperatur o 1,5 st. C, 2 stopnie oraz ponad 3 stopnie Celsjusza. W "najgorętszym" scenariuszu życie może być znacznie trudniejsze również w miastach.

W wielkich miastach trudniej będzie żyć

Naukowcy ostrzegają, że nie tylko wzrost poziomu oceanów, lecz również temperatur może być bardzo groźny.

"Relacja między rosnącą temperaturą a śmiertelnością nie jest liniowa, jednak kiedy ociepli się od 2 do 3 stopni znacząco rośnie" - czytamy w raporcie. Jeśli średnia temperatura będzie wyższa o ponad 3 stopnie, śmiertelność może wzrosnąć w całym kraju.

"Przykładowo modelowanie sugeruje, że w scenariuszu zakładającym ocieplenie o 3 stopnie w porównaniu z obecnymi warunkami śmiertelność z powodu upałów w Sydney [najbardziej zaludnionym mieście Australii - red.] wzrośnie o 444 proc., a w Darwin o 423 proc." - napisali specjaliści. To oznacza, że w najgorszym scenariuszu będzie tam umierać cztery razy więcej osób niż obecnie.

Wrośnie obciążenie służby zdrowia, a z powodu coraz większej liczby przypadków uzyskanie szybkiej pomocy może być trudniejsze.

Globalne ocieplenie groźne dla zdrowia i majątku

Pożary, które już teraz stają się prawdziwą plagą nie tylko w Australii, lecz również w Europie czy Ameryce północnej, staną się codziennością. Autorzy raportu ostrzegają, że więcej ludzi będzie ginąć z powodu złej jakości powietrza, do czego przyczynią się między innymi częstsze pożary buszu.

Postępujące ocieplenie klimatu będzie groźne nie tylko dla zdrowia, lecz również portfeli Australijczyków - wynika z raportu. Ze względu na klęski żywiołowe naukowcy spodziewają się utraty wartości nieruchomości. Oceniają, że do 2050 roku łączna utrata wartości domów sięgnie 611 mld dolarów australijskich (406 mld dolarów amerykańskich), a do 2090 roku straty zwiększą się do sumy 770 mld dolarów australijskich.

Jednocześnie autorzy pracy zwracają uwagę, że ograniczenie globalnego ocieplenia do dwóch stopni pomogłoby samej Australii zaoszczędzić do 155 mld dolarów amerykańskich w PKB w porównaniu ze scenariuszem ocieplenia o 3 stopnie.

"Australia właśnie opublikowała pierwszą krajową ocenę ryzyka klimatycznego i maluje ona przerażający obraz naszej przyszłości" - oceniła raport niezależna organizacja pozarządowa Climate Council. Jej szefowa Amanda McKenzie podkreśliła jednocześnie, że "możemy wybrać lepszą przyszłość, zmniejszając zanieczyszczenie mocniej i szybciej już teraz".

Rozwiń

Jako możliwe kroki szefowa Climate Council wskazała kroki prawne, szczególnie powstrzymanie inwestycji przyczyniających się do ocieplenia klimatu.

Australia jest jednym z największych eksporterów paliw kopalnych, w tym węgla. Choć kraj ten zobowiązał się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 43 proc. do 2030 roku, władze wciąż są krytykowane za poleganie w dużym stopniu na paliwach kopalnych i rozwijaniu kolejnych projektów w tym obszarze.

Źródło: ABC.net.au, BBC, ACS.gov.au, AFP

-----

Prezydenckie dożynki w Warszawie Polsat News Polsat News