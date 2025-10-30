W skrócie Patryk M., znany jako "Wielki Bu", został zatrzymany w Hamburgu i złożył wniosek o azyl polityczny w Niemczech.

Wniosek o azyl motywowany jest obawą o rozgrywki polityczne po stronie polskich władz.

Sprawa komentowana jest przez ministra Radosława Sikorskiego i budzi zainteresowanie z powodu kontaktów Patryka M. z polskim prezydentem.

Patryk M., bardziej znany pod pseudonimem Wielki Bu bądź Buła, przebywa w areszcie w Hamburgu. Został on zatrzymany w niemieckim mieście 12 września tego roku - wcześniej za mężczyzną wydany był Europejski Nakaz Aresztowania.

Interia potwierdziła pojawiające się w mediach informacje, że "Wielki Bu" złożył wniosek o azyl polityczny w Niemczech. Jako pierwszy powiadomił o tym TVN24.

"Wielki Bu" przebywa w Niemczech. Złożył wniosek o azyl polityczny

- Potwierdzam, taki wniosek o przyznanie azylu został złożony - przekazał w rozmowie z Interią Krzysztof Ways, polski mecenas Patryka M. Jak dodał, w Hamburgu jest niemiecki pełnomocnik, który ten wniosek złożył.

Usłyszeliśmy także, że nie może podać więcej szczegółów w sprawie, ponieważ kwestią azylu "zajmują się niemieccy pełnomocnicy" "Wielkiego Bu". Ways podkreślił jednocześnie, że on zajmuje się kwestią zarzutów, jakie przedstawiono jego klientowi w Polsce.

Te dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami oraz kradzieży samochodów.

- Chcemy wykazać przed sądem a także przed urzędem do spraw imigracji, że w sprawie mojego klienta istnieje uzasadniona obawa, że stanie się on obiektem rozgrywek politycznych między rządem a urzędem prezydenta - przekazał w rozmowie z portalem stacji tvn24 adwokat Gregor P. Jezierski, który reprezentuje Patryka M. w Niemczech.

Patryk M. chce azylu politycznego w Niemczech. Radosław Sikorski komentuje

Na informacje o złożenie wniosku o przyznanie azylu w Niemczech przez "Wielkiego Bu" zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Kibolski patriota Wielki Bu uznał, że Polska przestała być bezpieczna dla porywaczy, sutenerów i złodziei. Ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne?! Nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie?" - napisał w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji.

Niedługo później do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk. "Kolega prezydenta 'Wielki Bu' boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie. Szuka azylu. Rozumiem. Ale że u Niemca?!" - napisał szef rządu.

O Patryku M. było głośno m.in. za sprawą jego kontaktów z prezydentem Karolem Nawrockim. Ponadto mężczyzna jest zawodnikiem freak fightów, udzielającym się w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczał wspólne zdjęcia z obecną głową państwa.

Do zatrzymania "Wielkiego Bu" - jak przekazała początkiem września policja - doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

