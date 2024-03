Izrael. Decyzja o poborze do wojska. Źródło sporów politycznych

Times of Israel ocenił, że decyzja prokuratora generalnego oznacza "radykalną i dramatyczną" zmianę sytuacji prawnej w kraju . Organizacja pozarządowa Movement for Quality Government ogłosiła, że przyjmuje tę zmianę z satysfakcją, a "okres, w którym w państwie izraelskim byli obywatele, którzy mieli tylko prawa i żadnych obowiązków, dobiegł końca".

Ultraortodoksyjne partie uważają pobór religijnych Żydów za sprawę tabu, obawiając się, że podczas służby wojskowej zostaną oni zbytnio narażeni na zeświecczenie. Decyzja prokuratora to wielka zmiana w Izraelu. Od 1948 roku ultraortodoksyjni Żydzi wyłączeni byli z obowiązku wstępowania do armii. W 2014 roku Kneset przegłosował zaciąganie tej grupy do wojska, co spotkało się z masowymi protestami. Ustawę zreformowano w 2017 roku, a celem było włączenie do niej postanowienia o zmniejszeniu udziału ultraortodoksyjnych Żydów w służbie, jednak Sąd Najwyższy reformę anulował.