Loteria Mega Millions. "Szóstka" padła po trzech miesiącach

Prawdopodobieństwo wygrania głównej nagrody w Mega Milions wynosi jeden do 302 575 350. Dla porównania szansa na "szóstkę" w Lotto to jeden do 14 mln, a wygrana pierwszego stopnia w Eurojackpot - jeden do 140 mln.