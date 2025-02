Australia walczy z potężnymi powodziami na północnym wschodzie. W stanie Queensland nie ustają gwałtowne ulewy, które doprowadziły do odcięcia od świata wielu miejscowości. Woda zniszczyła między innymi ważną przeprawę na autostradzie łączącej północ z południem stanu. Bez niej transport do niektórych osad wydłużył się o dodatkowe 700 kilometrów. Zginęła co najmniej jedna osoba, a setki trzeba było ewakuować. Mieszkańcom radzi się też uważać na... krokodyle.