Wojna w Ukrainie

"Wielka siódemka" jednym głosem ws. Ukrainy. Po raz pierwszy dołączył Trump

Oprac.: Marta Stępień

Przywódcy G7, w tym prezydent USA, potwierdzili swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy w obronie jej integralności terytorialnej i prawa do istnienia. Oświadczenie opublikowano we wtorek w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. To pierwsze wspólne stanowisko "wielkiej siódemki" od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski na tle ukraińskiej flagi oraz zniszczonego budynku, co sugeruje odniesienie do konfliktu zbrojnego i sytuacji politycznej na Ukrainie.
Przywódcy G7, w tym Donald Trump, wydali wspólne oświadczenie w sprawie UkrainyTETIANA DZHAFAROVA/SAUL LOEB/DANYLO ANTONIUK / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Przywódcy G7, w tym Donald Trump, potwierdzili niezachwiane poparcie dla Ukrainy w czwartą rocznicę rosyjskiej inwazji.
  • W opublikowanym oświadczeniu G7 poparto wysiłki Trumpa na rzecz procesu pokojowego, wskazując, że tylko Ukraina i Rosja mogą osiągnąć porozumienie.
  • To pierwsze wspólne stanowisko G7 w sprawie Ukrainy od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.
Przywódcy państw grupy G7, w tym prezydent USA Donald Trump, wyrazili "niezachwiane poparcie dla Ukrainy w obronie jej wolności, niepodległości, integralności terytorialnej i prawa do istnienia" - przekazano w oświadczeniu wydanym we wtorek, w czwartą rocznicę pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę.

Wspólne stanowisko G7 w sprawie Ukrainy. Poparł je Donald Trump

"Wyrażamy nasze stałe wsparcie dla wysiłków prezydenta Trumpa zmierzających do osiągnięcia tych celów poprzez zainicjowanie procesu pokojowego i doprowadzenie obu stron do bezpośrednich rozmów" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie Pałacu Elizejskiego.

Jak dodano, "Europa odgrywa wiodącą rolę w tym procesie, dołączają do niej również inni partnerzy".

    "Tylko Ukraina i Rosja, współpracując w negocjacjach prowadzonych w dobrej wierze, mogą osiągnąć porozumienie pokojowe" - głosi oświadczenie, które - jak wskazuje agencja Reutera - uzyskało poparcie także Waszyngtonu.

    Pierwsza taka sytuacja od powrotu Trumpa do władzy

    We wspólnym oświadczeniu siedmioro przywódców poparło również starania koalicji chętnych o zapewnienie Ukrainie solidnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa.

    Liderzy "wielkiej siódemki" zaznaczyli, że państwa grupy pomagają Ukrainie przetrwać zimę i naprawić jej system energetyczny, dostarczając m.in. generatory i inny potrzebny sprzęt.

    Francja przewodzi obecnie pracom G7. Do grupy należy również: Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka BrytaniaWłochy. W jej pracach uczestniczą też przedstawiciele Unii Europejskiej.

    Agencja AFP napisała, że jest to pierwsze wspólne stanowisko przywódców państw G7 w sprawie Ukrainy od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy w styczniu 2025 roku.

