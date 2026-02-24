"Wielka siódemka" jednym głosem ws. Ukrainy. Po raz pierwszy dołączył Trump
Przywódcy G7, w tym prezydent USA, potwierdzili swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy w obronie jej integralności terytorialnej i prawa do istnienia. Oświadczenie opublikowano we wtorek w czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. To pierwsze wspólne stanowisko "wielkiej siódemki" od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.
W skrócie
- Przywódcy G7, w tym Donald Trump, potwierdzili niezachwiane poparcie dla Ukrainy w czwartą rocznicę rosyjskiej inwazji.
- W opublikowanym oświadczeniu G7 poparto wysiłki Trumpa na rzecz procesu pokojowego, wskazując, że tylko Ukraina i Rosja mogą osiągnąć porozumienie.
- To pierwsze wspólne stanowisko G7 w sprawie Ukrainy od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.
Przywódcy państw grupy G7, w tym prezydent USA Donald Trump, wyrazili "niezachwiane poparcie dla Ukrainy w obronie jej wolności, niepodległości, integralności terytorialnej i prawa do istnienia" - przekazano w oświadczeniu wydanym we wtorek, w czwartą rocznicę pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę.
Wspólne stanowisko G7 w sprawie Ukrainy. Poparł je Donald Trump
"Wyrażamy nasze stałe wsparcie dla wysiłków prezydenta Trumpa zmierzających do osiągnięcia tych celów poprzez zainicjowanie procesu pokojowego i doprowadzenie obu stron do bezpośrednich rozmów" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronie Pałacu Elizejskiego.
Jak dodano, "Europa odgrywa wiodącą rolę w tym procesie, dołączają do niej również inni partnerzy".
"Tylko Ukraina i Rosja, współpracując w negocjacjach prowadzonych w dobrej wierze, mogą osiągnąć porozumienie pokojowe" - głosi oświadczenie, które - jak wskazuje agencja Reutera - uzyskało poparcie także Waszyngtonu.
Pierwsza taka sytuacja od powrotu Trumpa do władzy
We wspólnym oświadczeniu siedmioro przywódców poparło również starania koalicji chętnych o zapewnienie Ukrainie solidnych i wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa.
Liderzy "wielkiej siódemki" zaznaczyli, że państwa grupy pomagają Ukrainie przetrwać zimę i naprawić jej system energetyczny, dostarczając m.in. generatory i inny potrzebny sprzęt.
Francja przewodzi obecnie pracom G7. Do grupy należy również: Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy. W jej pracach uczestniczą też przedstawiciele Unii Europejskiej.
Agencja AFP napisała, że jest to pierwsze wspólne stanowisko przywódców państw G7 w sprawie Ukrainy od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy w styczniu 2025 roku.
