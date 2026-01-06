W skrócie Według medialnych doniesień USA wysłały śmigłowce i samoloty do Wielkiej Brytanii, aby przygotować się do przechwycenia uciekających rosyjskich tankowców z wenezuelską ropą.

Tankowce z tzw. floty cieni zmieniają rejestry na rosyjskie, aby uchronić się przed działaniami USA.

Do Wielkiej Brytanii dotarło już m.in. co najmniej 10 samolotów transportowych C-17 Globemaster III, dwa śmigłowce szturmowe AC-130J Ghostrider oraz samolot turbośmigłowy CASA CN-235 wykorzystywany przez Siły Powietrzne USA w operacjach specjalnych - poinformował TWZ.

Portal zwrócił uwagę, że podobne zgromadzenie samolotów i śmigłowców poprzedziło operację Absolute Resolve, w ramach której amerykańskie siły w sobotę uprowadziły z Caracas samozwańczego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła, że obalenie Maduro niczego nie zmienia w sprawie sankcji nałożonych na wenezuelską ropę, a łamiące je tankowce będą nadal ścigane i zajmowane.

Jednym z takich tankowców jest Bella 1 - jednostka ścigana od grudnia przez amerykańską Straż Wybrzeża. Załoga namalowała na burcie rosyjską flagę i zmieniła nazwę statku na Marinera, najprawdopodobniej w celu uniknięcia ewentualnego zajęcia przez USA w rejonie Wysp Brytyjskich.

Załadowany wenezuelską ropą i należący do tzw. floty cieni tankowiec znajduje się obecnie na północnym Atlantyku. Jego załoga może być uzbrojona.

Amerykańska telewizja CBS News podała, że wenezuelskie władze rozważały umieszczenie na tankowcach uzbrojonego personelu wojskowego przebranego za cywilów, a także przenośnych rosyjskich systemów obrony powietrznej.

Czynnikiem podnoszącym ryzyko potencjalnej operacji USA na północnym Atlantyku jest przechodzenie przez objęte sankcjami tankowce do rosyjskich rejestrów. Kreml zrywa z egzotycznymi banderami, pod którymi pływały statki z jej floty cieni, i coraz częściej rejestruje je pod banderą rosyjską, zapewniając im bezpośrednią ochronę.

Według londyńskiego dziennika "Lloydslist" liczba rosyjskich rejestrów okrętowych wzrosła o 40 proc. od czasu inwazji na Ukrainę, a tylko od czerwca 2025 r. Kreml przejął pod swoją banderę ponad 40 statków wcześniej zarejestrowanych przez wspomagające go kraje, w tym wiele afrykańskich, takich jak: Gabon, Sierra Leone, Gwinea Równikowa i pozbawione dostępu do morza Eswatini.

Tankowiec Marinera, który jako Bella 1 pływał pod banderą Panamy, nie jest wyjątkiem. Portal Windward zidentyfikował dwa kolejne tankowce objęte sankcjami Zachodu, które obecnie próbują uciec z wód terytorialnych Wenezueli i w ciągu minionych dwóch tygodni zmieniły banderę z gambijskiej na rosyjską, aby zapobiec przechwyceniu przez marynarkę wojenną USA.

