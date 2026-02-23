Wielka operacja USA na Karaibach. "Przeprowadziliśmy śmiercionośny atak"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

"Operacja Południowy Harpun" trwa w najlepsze. Stany Zjednoczone dokonały na Morzu Karaibskim "śmiercionośnego ataku kinetycznego" na statek przemytniczy. Zginęło trzech handlarzy zakazanych substancji. Nagranie z akcji opublikowano w mediach społecznościowych.

Mężczyzna w garniturze przemawia przy mównicy na tle flag USA i Australii, obok na ekranie znajduje się czarno-białe zdjęcie przedstawiające analizę obiektu, najprawdopodobniej łodzi lub statku, z widocznymi oznaczeniami technicznymi.
Pentagon informuje o śmiercionośnym ataku. Na zdj. sekretarz wojny Pete HegsethAFP/CELAL GUNES/twitter.com/Department of Warmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Departament Wojny USA poinformował o śmiercionośnym ataku na statek związany z organizacjami narkotykowymi.
  • W ataku zginęło trzech przemytników, żaden żołnierz USA nie został ranny.
  • W ramach operacji "Południowy Harpun" odnotowano około 120 ofiar wśród przemytników narkotyków.
  • Legalność działań armii amerykańskiej budzi wątpliwości wśród członków Kongresu oraz organizacji praw człowieka.
Łódź "uczestniczyła w operacjach handlu narkotykami" - czytamy we wpisie Departamentu Wojny na platformie X. "Przeprowadziliśmy śmiercionośny atak kinetyczny na statek należący do wyznaczonych organizacji terrorystycznych" - podkreślono.

Z komunikatu wynika, że śmierć poniosło trzech przemytników. Żaden z żołnierzy USA nie odniósł obrażeń.

W sumie w atakach na domniemane łodzie przemytników narkotyków w ramach kampanii o kryptonimie "Operacja Południowy Harpun" zginęło już około 120 osób.

USA. Administracja Trumpa walczy z przemytnikami, pojawiły się wątpliwości

Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że celem tych działań jest walka z kartelami narkotykowymi, z którymi - jak twierdzi Biały Dom - USA są w "konflikcie zbrojnym".

Od czasu rozpoczęcia operacji we wrześniu legalność ataków bada Kongres Stanów Zjednoczonych. Wielu obecnych i byłych prawników wojskowych podważa legalność akcji podejmowanych przez amerykańską armię.

Podkreślają m.in. stosunkowo niedużą liczbę dowodów na to, że zabici byli powiązani z kartelami narkotykowymi lub że na każdej z zatopionych łodzi były zakazane substancje.

Część członków Kongresu, a także niektóre organizacje praw człowieka kwestionują też podstawy ataków i argumentują, że potencjalni przemytnicy powinni stanąć przed sądem.

