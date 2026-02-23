W skrócie Departament Wojny USA poinformował o śmiercionośnym ataku na statek związany z organizacjami narkotykowymi.

W ataku zginęło trzech przemytników, żaden żołnierz USA nie został ranny.

W ramach operacji "Południowy Harpun" odnotowano około 120 ofiar wśród przemytników narkotyków.

Legalność działań armii amerykańskiej budzi wątpliwości wśród członków Kongresu oraz organizacji praw człowieka.

Łódź "uczestniczyła w operacjach handlu narkotykami" - czytamy we wpisie Departamentu Wojny na platformie X. "Przeprowadziliśmy śmiercionośny atak kinetyczny na statek należący do wyznaczonych organizacji terrorystycznych" - podkreślono.

Z komunikatu wynika, że śmierć poniosło trzech przemytników. Żaden z żołnierzy USA nie odniósł obrażeń.

W sumie w atakach na domniemane łodzie przemytników narkotyków w ramach kampanii o kryptonimie "Operacja Południowy Harpun" zginęło już około 120 osób.

USA. Administracja Trumpa walczy z przemytnikami, pojawiły się wątpliwości

Administracja Donalda Trumpa podkreśla, że celem tych działań jest walka z kartelami narkotykowymi, z którymi - jak twierdzi Biały Dom - USA są w "konflikcie zbrojnym".

Od czasu rozpoczęcia operacji we wrześniu legalność ataków bada Kongres Stanów Zjednoczonych. Wielu obecnych i byłych prawników wojskowych podważa legalność akcji podejmowanych przez amerykańską armię.

Podkreślają m.in. stosunkowo niedużą liczbę dowodów na to, że zabici byli powiązani z kartelami narkotykowymi lub że na każdej z zatopionych łodzi były zakazane substancje.

Część członków Kongresu, a także niektóre organizacje praw człowieka kwestionują też podstawy ataków i argumentują, że potencjalni przemytnicy powinni stanąć przed sądem.

