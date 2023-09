Tego typu operacje są w Ameryce Południowej powszechne - bunty w przeludnionych zakładach karnych to niemal codzienność w pełnych członków zwaśnionych organizacji przestępczych. Nie jest to jednak zwyczajna akcja służb.

Wenezuela. Historyczna operacja w więzieniu

Operacja w Wenezueli jest o tyle wyjątkowa, że państwo utraciło kontrolę nad sytuacją w Tocoron lata temu . Teraz rząd zapowiada przywrócenie porządku. Więźniowie przebywający do tej pory w zakładzie mają zostać przeniesieni do innych placówek w kraju.

Według doniesień w zakładzie karnym żyją także rodziny osadzonych, więc prawdziwa liczba jest nie do oszacowania.

Największy gang w Wenezueli

Przywódcą gangu jest Héctor Rustherford Guerrero Flores alias "Niño Guerrero" (w dosłownym tłumaczeniu "Wojownicze Dziecko"). Swoją pozycję w świecie przestępczym zbudował właśnie w więzieniu Tocoron, gdzie po raz pierwszy trafił w 2010 roku. Dziś sprawuje w nim władzę, przynajmniej do czasu zakończenia operacji służb.

Ekskluzywny zakład karny

Od więźniów Guerrero pobiera haracz, który w 2022 roku miał wynosił 8 dolarów tygodniowo. Dzięki zdobytym w ten sposób pieniądzom z amienił więzienie w coś, co przypomina raczej ośrodek wypoczynkowy, a nie przywodzący na myśl koszmarne warunki południowoamerykański zakład karny .

Ponieważ przebywanie w więzieniu nie jest darmowe, a nie można go oficjalnie opuścić przed odbyciem kary, osadzeni wykonują różne prace zarobkowe. Niektórzy zajmują się sprzątaniem zoo, inni trudzą się oszustwami i wyłudzaniem pieniędzy w internecie. W Tocoron funkcjonuje bowiem coś, co można by określić mianem spółki zajmującej się przestępstwami w sieci.