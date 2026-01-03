Wielka gra wokół Wenezueli. USA walczą o instrument przeciw Chinom
Nicolas Maduro miał coś, na czym bardzo zależy Donaldowi Trumpowi. Stany Zjednoczone chcą mieć dostęp do wenezuelskiej ropy, ale niekoniecznie dla siebie. Jeśli plan amerykańskiego prezydenta się powiedzie, zyska nowy element nacisku na swojego głównego przeciwnika - Chiny.
W skrócie
- Stany Zjednoczone wykorzystują sytuację w Wenezueli do budowania narzędzi nacisku na Chiny.
- Amerykański sektor naftowy planuje zaangażowanie w przemyśle Wenezueli.
- Zmiana władz w Caracas pozwoliłaby USA kontrolować strategiczne surowce w regionie.
Atakując Wenezuelę, Donald Trump nie tylko próbuje zmienić władzę w kraju nieprzychylnym Stanom Zjednoczonym. Uderzenie w reżim z Caracas to również argument w konfrontacji z partnerem Nicolasa Maduro i największym importerem wenezuelskiej ropy - Chinami.
- To może być słuszny trop, ponieważ wiemy, że w 2025 roku, po dużej zapowiedzi wojny handlowej amerykańsko-chińskiej, USA nie uzyskały wiele - wskazuje w rozmowie z Interią amerykanista Rafał Michalski.
USA kontra Chiny. Trump szuka narzędzi nacisku
- W zasadzie wróciliśmy do statusu quo. Najbardziej ucierpiało amerykańskie rolnictwo, w szczególności branża soi, której Chiny były głównym importerem i która jasno wyrażała się krytycznie wobec administracji Donalda Trumpa, że sankcje są, wojna handlowa trwa, a amerykańskie rolnictwo nie dostało absolutnie żadnej pomocy rządu federalnego - mówi dalej Rafał Michalski.
W Waszyngtonie pojawiła się konsternacja, że zabrakło narzędzi wpływu na stronę chińską
Michalski wskazuje też, że Stany Zjednoczone nie były przygotowane na konfrontację i nie przygotowały ubezpieczenia lub zadośćuczynień dla Amerykanów. Plan wojny handlowej nie wypalił, dlatego Waszyngton poszukuje innych "lewarów dyplomatycznych" w starciu z Pekinem.
- Jednym z nich jest szeroko omawiana w ostatnim czasie sprzedaż chipów do Chin. To jest krytykowane jako sprzedaż, oddanie ważnych technologii, ale być może z perspektywy Białego Domu to lewar dyplomatyczny na zasadzie: "My bierzemy od was to, wy bierzecie to". W Waszyngtonie pojawiła się konsternacja, że zabrakło narzędzi wpływu na stronę chińską - wyjaśnia amerykanista.
Wenezuela i ropa naftowa. Główny importer to Pekin
W tym kontekście pojawia się również Wenezuela. Trump, już po schwytaniu Maduro, zapewnił, iż ma dobre relacje z prezydentem Xi, a Chiny nie będą miały problemu z sobotnią operacją wojskową - oraz, że dostaną ropę. Według szacunków wskazanych przez Reutera dostawy z Wenezueli to 4 proc. wszystkich dostaw do Chin.
Nie liczy się jednak wyłącznie ilość. - Wenezuelska ropa jest bardzo dobrze oceniana przez właścicieli rafinerii, to ciężka ropa, jakościowa. Dla Amerykanów jest jednak do zastąpienia. Inna sytuacja jest w przypadku wymiany wenezuelsko-chińskiej. Urzędnicy Departamentu Stanu mówili o tym, że eksport wenezuelskiej ropy do Chin jest istotny - podkreśla Michalski.
Tym samym, jeśli w Wenezueli udałoby się zainstalować bardziej prozachodni rząd, który byłyby gotów ograniczyć dostawy dla Pekinu, Amerykanie zyskaliby nowe narzędzie w relacjach z Chinami. Szczególnie, że w sobotę Trump ogłosił, iż amerykański sektor naftowy planuje bardziej zaangażować się w przemysł naftowy w Wenezueli.
Jakub Krzywiecki
Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl