Wojskowe samoloty transportują z Alaski setki mieszkańców. Trwa akcja określana przez amerykańskie media jako jedna ze znaczniejszych ewakuacji powietrznych w historii tego stanu. W weekend w miejscowości na wybrzeżu uderzyły pozostałości tajfunu Halong. W wyniku powodzi zginęła co najmniej jedna osoba, a ponad 1400 musiało opuścić swoje domy.

Samolot transportowy C-17 Globemaster III należący do gwardii narodowej. Maszyna bierze udział w ewakuacji mieszkańców Alaski z terenów zagrożonych powodziami po tajfunie Halong
Samolot transportowy C-17 Globemaster III należący do gwardii narodowej. Maszyna bierze udział w ewakuacji mieszkańców Alaski z terenów zagrożonych powodziami po tajfunie HalongAlaska National Guard / ANADOLUAFP

  • Amerykańskie wojsko prowadzi jedną z największych ewakuacji powietrznych w historii Alaski.
  • Powódź spowodowana przez pozostałości tajfunu Halong zmusiła do ewakuacji ponad 1400 mieszkańców.
  • Z przepełnionych schronisk ludzi transportuje się do placówek, w których jeszcze jest miejsce.
Silny wiatr i potężne pływy największe szkody poczyniły w wioskach Kipnuk i Kwigillingok nad Morzem Beringa. Poziom wody w tym rejonie podniósł się o ponad 1,8 m w porównaniu z tym panującym podczas przypływu. Zalanych zostało wiele domów, niektóre nie nadają się do zamieszkania.

Setki mieszkańców przewożonych wojskowymi samolotami

W środę rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców zagrożonych terenów. Uczestniczą w niej samoloty gwardii narodowej. Według agencji AP jest to "jedna z większych ewakuacji powietrznych w historii Alaski". Gubernator Mike Dunleavy uważa wręcz, że może to być największa ewakuacja lotnicza, jaka kiedykolwiek miała miejsce w tym stanie po katastrofie naturalnej.

Pierwszego dnia na pokładzie wojskowego samolotu transportowego C-17 Globemaster III, należącego do alaskańskiej gwardii narodowej, udało się ewakuować około 300 osób z zachodniej części stanu.

Schronisko w Bethel jest już przepełnione, więc kolejne osoby transportowane są do innych miejsc, w porozumieniu z lokalnymi władzami. Akcja jest utrudniona, ponieważ ma miejsce w słabo zaludnionym stanie, a do niektórych miejscowości na Alasce można dotrzeć tylko lądem lub drogą powietrzną.

Z powodu powodzi ponad z domów musiało uciekać ponad 1400 osób. Niektórych budynków nie dało się uratować.

    Woda unosiła domy, w niektórych nie da się mieszkać

    Najmocniej podczas burzy i powodzi ucierpiały nisko położone tereny, w delcie rzek Kuskokwim i Jukon. Jedna z mieszkanek wioski Kipnuk, Brea Paul, powiedziała AP, że widziała około 20 domów unoszących się na wodzie:

    Światła w niektórych domach błyskały, jakby chciały prosić o pomoc, ale nic nie mogliśmy zrobić - wspomina Paul.

    Niektóre domy, nawet te, które przetrwały powódź, mogą się nie nadawać do zamieszkania - poinformowały miejscowe służby zarządzania kryzysowego. Innych nie uda się naprawić na tyle, by nadawały się do zamieszkania podczas zbliżającej się zimy.

    Według prognoz wkrótce w tej części Alaski zapanują mrozy, synoptycy spodziewają się również w najbliższy weekend większych opadów.

    W powodzi zginęła 67-letnia mieszkanka Kwigillingok, a dwóch innych mieszkańców tej miejscowości uważa się za zaginionych.

    Cały czas trwa akcja poszukiwawcza, w której oprócz żołnierzy gwardii narodowej biorą udział członkowie straży przybrzeżnej oraz siły powietrzne. Jak dotąd ratownicy pomogli ponad 30 osobom w odciętych od świata miejscowościach.

    Źródło: AP, NBC

