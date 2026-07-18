W skrócie Jens Spahn ustępuje z funkcji przewodniczącego frakcji CDU/CSU na żądanie Friedricha Merza po kontrowersjach związanych ze skorzystaniem z macierzyństwa zastępczego w USA.

Decyzja Spahna była konsekwencją narastającej presji zarówno opinii publicznej, jak i członków CDU, związanej z wykorzystaniem macierzyństwa zastępczego, które jest nielegalne w Niemczech.

Po rezygnacji Spahna obowiązki przewodniczącego frakcji CDU/CSU przejmuje tymczasowo Alexander Hoffmann, a krytyka jego wyborów pojawiła się również w strukturach partii.

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Przewodniczący klubu poselskiego CDU/CSU w Bundestagu Jens Spahn rezygnuje ze stanowiska. Polityk CDU poinformował o tym w piśmie skierowanym do członków tego klubu. "W ostatnich dniach zdałem sobie sprawę, że moje osobiste szczęście - założenie rodziny wraz z moim mężem i zostanie ojcem - nie da się pogodzić z pełnieniem funkcji politycznej" - czytamy w piśmie.

Do podjęcia tego kroku wezwał Spahna kanclerz Friedrich Merz, pełniący wcześniej funkcję przewodniczącego CDU. Informację tę niemiecka agencja prasowa DPA otrzymała z kręgów lidera partii.

Niemcy. Kontrowersje wokół Jensa Spahna. Jest dymisja

Jens Spahn znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak razem z mężem Danielem Funke zdecydował się w USA na skorzystanie z macierzyństwa zastępczego. Byłemu ministrowi zdrowia przeciwnicy zarzucili podwójne standardy. W ostatnich dniach coraz bardziej nasilały się zarówno presja opinii publicznej, jak i naciski wewnątrz partii.

W swoim liście Spahn skrytykował "coraz większą bezkompromisowość w debacie publicznej", która skłoniła go do głębokiej refleksji. Jednocześnie zaapelował, by "przy całej jasności i stanowczości w sprawie zawsze zachowywać się w sposób ludzki". Jak podkreślił: "W ostatnich dniach jedno stało się dla mnie coraz bardziej jasne: moja rodzina jest dla mnie najważniejsza".

Do czasu wyboru następcy obowiązki przewodniczącego frakcji CDU/CSU ma przejąć szef bawarskiej grupy krajowej CSU Alexander Hoffmann. - Decyzja Jensa Spahna zasługuje na najwyższy szacunek - powiedział Hoffmann. Spahn przeprowadził tę grupę parlamentarną przez trudne czasy i "w znacznym stopniu przyczynił się do sukcesu tej koalicji". Frakcja pozostaje zdolna do podejmowania decyzji i skutecznego działania.

CDU. Narastająca krytyka podwójnych standardów

Spahn i jego mąż Daniel Funke poinformowali 15 lipca, że zostali rodzicami. Ich syn Georg przyszedł na świat dzięki matce zastępczej w USA. Decyzja Spahna wywołała tak silne kontrowersje także dlatego, że macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech nielegalne, a jego partia konsekwentnie odrzuca pomysł jego dopuszczenia. Sam Spahn w przeszłości zajmował w tej sprawie podobne stanowisko. Główny zarzut wobec niego polega na tym, że prywatnie korzysta z możliwości, których z powodów politycznych nie chciał przyznać osobom znajdującym się w podobnej sytuacji w Niemczech.

Krytyczne głosy napływały nie tylko ze strony opozycji. Niezadowolenie narastało również wewnątrz samej CDU. Debata przybrała na sile w piątek, gdy przewodniczący CDU w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Daniel Peters zażądał na łamach "Bilda" dymisji Spahna.

Do apelu przyłączyło się kilka lokalnych struktur CDU, w tym partia w Brilon - rodzinnym mieście kanclerza Friedricha Merza, a także inne organizacje powiatowe tej partii. Krytycznie wypowiedziała się również przewodnicząca grupy kobiet we frakcji CDU/CSU, Mechthild Heil. - Kobiety nie mogą być ani przedmiotem zakupu w celach seksualnych, ani traktowane jak inkubatory - powiedziała w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Alexandra Jarecka, polska redakcja Deutsche Welle

Oryginalny artykuł można przeczytać tutaj.





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