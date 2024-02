Wielka Brytania: Nowe wytyczne dla szkół

Fatalne skutki korzystania z telefonów w szkołach

Resort powołując się na agencję rządową Ofcom podaje, że 97 proc. dzieci do lat 12 posiada telefon. "Korzystanie z telefonów w szkołach może prowadzić do zastraszania w internecie, rozproszenia uwagi i zamieszań w klasie, co z kolei może prowadzić do utraty czasu przeznaczonego na naukę" - wskazano.