Jak relacjonują media, podłoga antresoli, na której stały stoliki, załamała się i w ciągu kilku sekund runęła na stoliki znajdujące się poniżej, wskutek czego kilka osób tam siedzących zostało uwięzionych.

Przed przyjazdem służb ratunkowych bar Two More Years zdążyło samodzielnie opuścić ok. 50 osób. Jeśli chodzi o osoby, które odniosły obrażenia, to w większości przypadków odniosły one drobne urazy, jak skaleczenia czy siniaki. Do szpitali przewieziono cztery osoby, z których trzy mają stosunkowo poważne urazy, ale nie zagrażają one ich życiu.

"Około godziny 17:00 zawaliła się antresola w naszym lokalu. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Miejsce będzie na razie zamknięte, a wszystkie rezerwacje na kolację i imprezy zostaną anulowane. Nasze myśli są ze wszystkimi, których to dotyczy" - czytamy w poście na Instagramie pubu.