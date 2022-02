- Kryzys na granicy Ukrainy osiągnął punkt krytyczny. Wszystkie informacje, jakie mamy, sugerują, że Rosja może planować inwazję na Ukrainę w każdej chwili - powiedział rzecznik Johnsona, dodając, że mimo tego punktu krytycznego, wciąż pozostało "okno możliwości dla deeskalacji i dialogu".

Groźba inwazji na Ukrainę. Spotkania premiera Jonhsona

Poinformował, że Johnson pracuje wraz z sojusznikami nad pakietem wsparcia dla Ukrainy, który ma być ogłoszony w najbliższych dniach, a także iż w nadchodzącym tygodniu uda się on w kolejną podróż zagraniczną, aby rozmawiać nad sposobami przekonania Rosji do tego, by zrezygnowała z inwazji.

W czwartek brytyjski premier był w kwaterze głównej NATO w Brukseli, gdzie spotkał się z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem, a potem przyjechał do Polski na rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Nie podano na razie, gdzie dokładnie uda się Johnson, choć jego biuro wskazało, że chce on mocniej zaangażować się w krajach nordyckich i bałtyckich.

Jaki sprzęt Wielka Brytania przekazała Ukrainie?

W drugiej połowie stycznia Wielka Brytania przekazała Ukrainie 2000 ręcznych jednostrzałowych wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych krótkiego zasięgu MBT LAW, nazywanych też NLAW, zaś w środę - sprzęt i wyposażenie dla ukraińskich sił obrony terytorialnej, m.in. kamizelki kuloodporne i hełmy.

