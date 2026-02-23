W skrócie Eksperci ostrzegają, że jeden cyberatak, wstrząs pogodowy lub atak terrorystyczny mogą doprowadzić do kryzysu żywnościowego w Wielkiej Brytanii.

Według raportu opublikowanego przez Sustainability, centralizacja produkcji żywności i niestabilne łańcuchy dostaw tworzą bardzo wrażliwy system.

Rząd Wielkiej Brytanii deklaruje, że wdrożenie nowych technologii i wsparcie rolników mają poprawić bezpieczeństwo żywnościowe.

Brytyjscy analitycy przekonują, że w ciągu najbliższych 10 lat kraj może zmierzyć się z poważnym kryzysem żywnościowym. Zdaniem naukowców czynniki, które najbardziej narażają Wielką Brytanię na ten scenariusz, to m.in. kryzys klimatyczny, niskie zarobki pracowników branży czy kruche łańcuchy dostaw.

Zaledwie jeden cyberatak, konflikt międzynarodowy czy ekstremalne zjawisko pogodowe mogą doprowadzić do poważnych napięć społecznych, a nawet zamieszek czy upadku sektora żywnościowego. Autorzy raportu opublikowanego przez Sustainability przekonują, że w wyniku paraliżu gospodarczego Wielka Brytania może stać się "beczką prochu".

Wielka Brytania. Eksperci ostrzegają przed kryzysem żywnościowym w kraju

Według większości ekspertów (88 proc.), w przypadku wystąpienia kryzysu żywnościowego w ciągu następnych 50 lat w społeczeństwie może dojść do aktów przemocy na masową skalę. 40 proc. naukowców uważa, że scenariusz ten jest możliwy już w ciągu najbliższych 10 lat.

Sygnał ostrzegawczy już w 2025 roku wysłały cyberataki na popularne brytyjskie supermarkety, takie jak Co-operative czy Marks & Spencer. W opinii ekspertów do kryzysu przyczyni się również wywołana przez wojnę w Ukrainie inflacja czy kryzys klimatyczny. Już teraz wiele brytyjskich rodzin doświadcza braku bezpieczeństwa żywnościowego - według organizacji Food Foundation problem ten dotknął w 2025 roku jedną na siedem brytyjskich rodzin.

Bezpieczeństwo żywnościowe w Wielkiej Brytanii wisi na włosku? System jest "bardzo wrażliwy"

Jak przewidują autorzy raportu, zapaść sektora spożywczego mogą powstrzymać wyłącznie pilne zmiany w polityce żywnościowej Wielkiej Brytanii.

- Stabilność brytyjskiego systemu żywnościowego jest kluczowym aspektem bezpieczeństwa narodowego" - mówiła prof. Sarah Bridle z Uniwersytetu w Yorku. -

- Mimo że nie zawsze możemy zapobiec przyszłym wstrząsom, możemy budować odporność, aby im sprostać i nie dopuścić, by zła sytuacja przerodziła się w kryzys - dodała.

W raporcie, który opisuje "The Guardian", podkreślono, że skoncentrowanie produkcji żywności w krajach będących światowym "spichlerzem", takich jak USA, Brazylia czy Rosja, może doprowadzić do globalnego kryzysu w przypadku sytuacji kryzysowych. "Ta centralizacja doprowadziła do powstania bardzo wrażliwego systemu" - stwierdzili badacze.

Rzecznik rządu Wielkiej Brytanii zapewnił, że bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z priorytetów gabinetu Keira Starmera. Rozwiązaniem problemów mają być choćby nowe technologie, które pozwolą stworzyć uprawy odporne na zmiany klimatu oraz pomogą usprawnić regulacje i pomóc rolnikom w produkcji żywności.

Źródło: "The Guardian"

