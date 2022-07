Wielka Brytania wysłała sześć myśliwców do Szwecji i Finlandii

Brytyjski minister obrony Ben Wallace oświadczył, że udział samolotów RAF w ćwiczeniach dowodzi zaangażowania Wielkiej Brytanii w rozwijanie wspólnych zdolności obronnych.

- Finlandia i Szwecja są ważnymi partnerami w dziedzinie obronności i z zadowoleniem przyjmujemy ich wnioski o wejście do NATO, co w obliczu nowych zagrożeń w Europie uczyni Sojusz silniejszym. To zaangażowanie (samolotów) podkreśla naszą determinację do wzmocnienia tego partnerstwa i zapewnienia, że nasze siły mogą wspólnie działać bez problemów - powiedział.

Porozumienie o wzajemnej obronie

Jak przekazało dowództwo RAF, we wspólnych ćwiczeniach będą brały także szwedzkie myśliwce Gripen i fińskie F-18 Hornet.

W maju, jeszcze zanim Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o członkostwo w NATO, Wielka Brytania podpisała z obydwoma tymi krajami porozumienie o wzajemnej obronie. Zarówno Wallace, jak i premier Boris Johnson zapewniali też, że Wielka Brytania przyjdzie im z pomocą, nawet gdyby zostały zaatakowane przed formalnym wejściem do NATO. Oba państwa są też członkami kierowanych przez Wielką Brytanię Wspólnych Sił Ekspedycyjnych (JEF), które stworzyło 10 państw Europy Północnej.