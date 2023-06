Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 12:40 na kolejce górskiej "Looping Star", znajdującej się na molo Clacton Pier w nadmorskiej miejscowości Clacton-on-Sea w hrabstwie Essex - poinformował "Mirror".

Zarówno pracownik, jak i kobieta, która siedziała w przednim wagoniku kolejki, doznali urazów głowy. Oboje zostali przewiezieni do szpitala w Colchester.

Wypadek w wesołym miasteczku. W pracownika miał uderzyć wagonik kolejki

- Zgłoszono nam, że członek personelu odniósł poważne obrażenia po zderzeniu z pojazdem mechanicznym, który nie zboczył z toru jazdy - podkreślił rzecznik policji w Essex. - Druga osoba również odniosła niewielkie obrażenia i oboje zostali przewiezieni do szpitala na leczenie. Współpracujemy z dyrekcją wesołego miasteczka Clacton Pier w sprawie tego incydentu - dodał.

Reklama

Jak wynika z kolei z komunikatu, który pojawił się na stronie internetowej molo, poszkodowany mężczyzna był pracownikiem Clacton Pier od dawna i "ucierpiał na skutek skaleczenia głowy". Kobieta zaś miała "uderzyć się w głowę i cierpieć z powodu szoku".

Dyrektor molo Billy Ball powiedział, że po wypadku oboje poszkodowani byli w stanie sami dojść do karetki.

Dyrekcja wesołego miasteczka wydała oświadczenie. Wszczęto dochodzenie

- Trwa pełne dochodzenie w sprawie tego, co się stało. Będziemy mogli powiedzieć więcej we właściwym czasie, gdy poznamy pełne szczegóły. Przejazd nie zostanie uruchomiony, dopóki wszystkie fakty nie zostaną ustalone, co jest normalne po tego typu incydencie - ogłosił dyrektor wesołego miasteczka.

- Chcę pochwalić wszystkich za tak szybkie przybycie i przejęcie opieki nad dwiema ofiarami po tym, jak początkowo zaopiekowali się nimi pracownicy molo - powiedział Ball. - W Clacton Pier bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i gości jest naszym priorytetem - dodał.

"Mirror" dodaje, że poszkodowana kobieta prawdopodobnie spędzała w okolicy wakacje z rodziną.