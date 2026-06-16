Wielka Brytania wyda fortunę, aby zrealizować umowę. Beneficjentem Ukraina

W skrócie Wielka Brytania planuje przekazać 210 milionów funtów na dostawy wzbogaconego uranu do ukraińskich elektrowni.

Premier Keir Starmer ogłosił dodatkowe sankcje na Rosję, obejmujące rosyjską flotę cieni oraz jej sieci finansowe.

Brytyjskie wojsko, we współpracy z Francją, przechwyciło tankowiec Smytros omijający reżim sankcyjny.

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Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu G7, który potrwa do środy, premier Wielkiej Brytanii zapowiedział, że jego kraj nałoży dodatkowe sankcje na Rosję.

Najnowszy pakiet ograniczeń ma dotknąć rosyjską "flotę cieni" oraz sieci finansowe wykorzystywane do omijania sankcji.

Deklaracja Keira Starmera pojawiła się po przechwyceniu przez brytyjskie służby tankowca "floty cieni", który próbował przepłynąć przez kanał La Manche. Polityk zaznaczył po akcji, że jego rząd "nie pozwoli ukryć się tym, którzy podsycają wojnę Putina w Ukrainie".

Wzbogacony uran dla Ukrainy. Pomoże Wielka Brytania

W poniedziałek biuro Starmera wydało komunikat o planowanym wsparciu energetycznym dla Ukrainy. Wielka Brytania - jak wskazano - przez najbliższe dwa lata przeznaczy 210 milionów funtów, aby umożliwić dostarczanie wzbogaconego uranu ukraińskiej spółce publicznej Energoatom.

"Umowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, ponieważ Energoatom dostarcza ponad 50 proc. energii elektrycznej w całym kraju" - czytamy.

- Będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, a to ogłoszenie to potwierdza. Putin powinien wycofać swoje czołgi, zakończyć barbarzyńskie ataki i usiąść do stołu negocjacyjnego - powiedział Starmer.

Współpraca pozwoli uniknąć sytuacji z ostatniej zimy, kiedy po zmasowanych atakach Rosji Ukraina miała problemy z dostarczaniem energii mieszkańcom. W czasie siarczystych mrozów miliony ludzi nie mogło ogrzać swoich mieszkań.

Zatrzymanie tankowca "floty cieni" przez brytyjskie wojsko

W niedzielę rano brytyjskie wojsko przechwyciło tankowiec Smytros, który omijał reżim sankcyjny. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii zdecydowało o tymczasowym zatrzymaniu jednostki. Operacja trwała sześć godzin i była prowadzona we współpracy z Francją.

Dotychczas Wielka Brytania nałożyła sankcje na blisko 600 statków rosyjskiej "floty cieni", które odpowiadają za transport około 70 proc. rosyjskiej ropy eksportowanej.

"Zaburzając funkcjonowanie 'floty cieni', my i nasi międzynarodowi partnerzy bezpośrednio uszczuplamy zasoby podtrzymujące agresję Rosji w Ukrainie i zmniejszamy jej zdolność do zagrażania bezpieczeństwu w Europie i poza nią" - zauważył brytyjski resort.

Źródła: "The Guardian", Politico





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