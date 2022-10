Wielka Brytania wprowadzi zakaz azylu dla migrantów z kanału La Manche

Oprac.: Grzegorz Lepak Świat

Od początku roku do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche przedostało się ponad 30 tys. nielegalnych imigrantów. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman ogłosi we wtorek projekt ustawy zakazującej ubiegania się o azyl dla migrantów, którzy przekraczają kanał - podał dziennik "The Times".

Zdjęcie Imigranci przekraczają kanał La Manche zazwyczaj za pomocą pontonów / BEN STANSALL / AFP